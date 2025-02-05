https://1prime.ru/20250205/turtsiya-854688319.html

Турция намерена обсудить с США отмену санкций CAATSA

Турция намерена обсудить с США отмену санкций CAATSA - 05.02.2025, ПРАЙМ

Турция намерена обсудить с США отмену санкций CAATSA

Турция рассчитывает в ближайшее время начать переговоры с США по отмене санкций CAATSA в отношении Анкары по поставке вооружений, заявил глава МИД Хакан Фидан. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T12:17+0300

2025-02-05T12:17+0300

2025-02-05T12:17+0300

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АНКАРА, 5 фев – ПРАЙМ. Турция рассчитывает в ближайшее время начать переговоры с США по отмене санкций CAATSA в отношении Анкары по поставке вооружений, заявил глава МИД Хакан Фидан. "Мы планируем начать переговоры по этому вопросу (отмены санкций CAATSA) в ближайшее время. Как вы знаете, в сенате и конгрессе пока идет процесс освоения новой администрации, все, у кого есть вопросы с США, рассчитывают начать обсуждать их с марта", - сказал Фидан, отвечая на вопросы редакторов государственного агентства Anadolu. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

https://1prime.ru/20250204/sanktsii-854654629.html

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