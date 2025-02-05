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Чистая прибыль Uber в 2024 году выросла в пять раз - 05.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чистая прибыль Uber в 2024 году выросла в пять раз
Чистая прибыль Uber в 2024 году выросла в пять раз - 05.02.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Uber в 2024 году выросла в пять раз
Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, в 2024 году выросла более чем в пять раз, до 9,856 миллиарда долларов с... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T15:33+0300
2025-02-05T15:33+0300
экономика
uber
такси
прибыль
чистая прибыль
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, в 2024 году выросла более чем в пять раз, до 9,856 миллиарда долларов с 1,887 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 4,56 доллара после прибыли в 0,87 доллара год назад. Выручка увеличилась на 18%, до 43,978 миллиарда долларов. В четвертом квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, выросла в 4,8 раза год к году, до 6,883 миллиарда с 1,429 миллиарда долларов в четвертом квартале 2023 года. Разводненная прибыль на акцию составила 3,21 доллара против 0,66 доллара год назад. Выручка за три месяца увеличилась на 20,4% в годовом выражении и достигла 11,959 миллиарда долларов, аналитики ожидали 11,77 миллиарда. По итогам квартала выручка ключевого бизнеса - такси - поднялась на 24,8% год к году, до 6,911 миллиарда долларов. Продажи Uber Eats увеличились на 21% в годовом выражении - до 3,773 миллиарда долларов. Число ежемесячных активных пользователей платформы за квартал выросло на 14% год к году, до 171 миллиона. Валовые заказы поднялись за квартал на 17,6% год к году, до 44,197 миллиарда долларов, прогноз рынков составлял 43,45 миллиарда долларов. Компания ожидает, что в первом квартале текущего года валовые заказы поднимутся на 17-21% в годовом выражении, до 42-43,5 миллиарда долларов, рынки ожидали прогноза в 43,42 миллиарда. Акции компании на предварительных торгах дешевеют на 6,8%. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.
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uber, такси, прибыль, чистая прибыль
Экономика, Uber, такси, прибыль, чистая прибыль
15:33 05.02.2025
 
Чистая прибыль Uber в 2024 году выросла в пять раз

Чистая прибыль сервиса Uber в 2024 году выросла до 9,856 миллиарда долларов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк#Автомобиль службы такси Uber
#Автомобиль службы такси Uber - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящаяся на головную компанию, в 2024 году выросла более чем в пять раз, до 9,856 миллиарда долларов с 1,887 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 4,56 доллара после прибыли в 0,87 доллара год назад. Выручка увеличилась на 18%, до 43,978 миллиарда долларов.
В четвертом квартале чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, выросла в 4,8 раза год к году, до 6,883 миллиарда с 1,429 миллиарда долларов в четвертом квартале 2023 года. Разводненная прибыль на акцию составила 3,21 доллара против 0,66 доллара год назад. Выручка за три месяца увеличилась на 20,4% в годовом выражении и достигла 11,959 миллиарда долларов, аналитики ожидали 11,77 миллиарда.
По итогам квартала выручка ключевого бизнеса - такси - поднялась на 24,8% год к году, до 6,911 миллиарда долларов. Продажи Uber Eats увеличились на 21% в годовом выражении - до 3,773 миллиарда долларов. Число ежемесячных активных пользователей платформы за квартал выросло на 14% год к году, до 171 миллиона. Валовые заказы поднялись за квартал на 17,6% год к году, до 44,197 миллиарда долларов, прогноз рынков составлял 43,45 миллиарда долларов.
Компания ожидает, что в первом квартале текущего года валовые заказы поднимутся на 17-21% в годовом выражении, до 42-43,5 миллиарда долларов, рынки ожидали прогноза в 43,42 миллиарда.
Акции компании на предварительных торгах дешевеют на 6,8%.
Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.
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