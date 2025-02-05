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"Каждый год умирает Житомир". Эксперт о демографическом кризисе на Украине

"Каждый год умирает Житомир". Эксперт о демографическом кризисе на Украине - 05.02.2025, ПРАЙМ

"Каждый год умирает Житомир". Эксперт о демографическом кризисе на Украине

На Украине из-за катастрофической ситуацией с демографией ежегодно исчезает население соразмерное с населением такого города, как Житомир, заявил президент... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T11:08+0300

2025-02-05T11:08+0300

2025-02-05T11:08+0300

украина

общество

демография

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. На Украине из-за катастрофической ситуацией с демографией ежегодно исчезает население соразмерное с населением такого города, как Житомир, заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По данным минюста Украины на 31 января, смертность в стране в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза. Как отметил Воскобойник, каждый год на Украине количество умерших превосходит количество новорожденных на 250-300 человек. "Условно говоря, каждый год у нас исчезает такой город, как Житомир", - приводит слова Воскобойника украинское агентство УНИАН. При этом президент ассоциации отметил, что в условиях стареющего населения и ухода с рынка большого количества людей необходимо найти баланс в демографической проблеме.По его мнению, решить демографическую катастрофу возможно либо с помощью стимулирования рождаемости, либо пригласив в страну трудовых мигрантов. Чтобы обеспечить через лет 20 рынок труда дополнительным количеством людей, женщинам нужно "рожать по 5-7 детей". считает Воскобойник. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.

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украина, общество , демография