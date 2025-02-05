Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Каждый год умирает Житомир". Эксперт о демографическом кризисе на Украине - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250205/ukraina-854685701.html
"Каждый год умирает Житомир". Эксперт о демографическом кризисе на Украине
"Каждый год умирает Житомир". Эксперт о демографическом кризисе на Украине - 05.02.2025, ПРАЙМ
"Каждый год умирает Житомир". Эксперт о демографическом кризисе на Украине
На Украине из-за катастрофической ситуацией с демографией ежегодно исчезает население соразмерное с населением такого города, как Житомир, заявил президент... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:08+0300
2025-02-05T11:08+0300
украина
общество
демография
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. На Украине из-за катастрофической ситуацией с демографией ежегодно исчезает население соразмерное с населением такого города, как Житомир, заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По данным минюста Украины на 31 января, смертность в стране в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза. Как отметил Воскобойник, каждый год на Украине количество умерших превосходит количество новорожденных на 250-300 человек. "Условно говоря, каждый год у нас исчезает такой город, как Житомир", - приводит слова Воскобойника украинское агентство УНИАН. При этом президент ассоциации отметил, что в условиях стареющего населения и ухода с рынка большого количества людей необходимо найти баланс в демографической проблеме.По его мнению, решить демографическую катастрофу возможно либо с помощью стимулирования рождаемости, либо пригласив в страну трудовых мигрантов. Чтобы обеспечить через лет 20 рынок труда дополнительным количеством людей, женщинам нужно "рожать по 5-7 детей". считает Воскобойник. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
https://1prime.ru/20250204/svo-854666383.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, общество , демография
УКРАИНА, Общество , демография
11:08 05.02.2025
 
"Каждый год умирает Житомир". Эксперт о демографическом кризисе на Украине

Воскобойник: Украина столкнулась с катастрофической ситуацией с демографией

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. На Украине из-за катастрофической ситуацией с демографией ежегодно исчезает население соразмерное с населением такого города, как Житомир, заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
По данным минюста Украины на 31 января, смертность в стране в прошлом году превысила рождаемость в 2,8 раза.
Как отметил Воскобойник, каждый год на Украине количество умерших превосходит количество новорожденных на 250-300 человек.
"Условно говоря, каждый год у нас исчезает такой город, как Житомир", - приводит слова Воскобойника украинское агентство УНИАН. При этом президент ассоциации отметил, что в условиях стареющего населения и ухода с рынка большого количества людей необходимо найти баланс в демографической проблеме.
По его мнению, решить демографическую катастрофу возможно либо с помощью стимулирования рождаемости, либо пригласив в страну трудовых мигрантов. Чтобы обеспечить через лет 20 рынок труда дополнительным количеством людей, женщинам нужно "рожать по 5-7 детей". считает Воскобойник.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Украина потеряет до 40% территории. Киевские аналитики начали трезветь
Вчера, 16:16
 
УКРАИНАОбществодемография
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала