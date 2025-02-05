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"Готовы работать". Украина обратилась к США с необычным предложением
"Готовы работать". Украина обратилась к США с необычным предложением - 05.02.2025, ПРАЙМ
"Готовы работать". Украина обратилась к США с необычным предложением
Киев предлагает США сформировать коммерческий вклад в энергетический сектор Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо украинского министра... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T16:35+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Киев предлагает США сформировать коммерческий вклад в энергетический сектор Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо украинского министра энергетики Германа Галущенко. По данным издания, письмо от Галущенко получил американский министр энергетики Крис Райт. В письме выражалась благодарность США за стратегическое сотрудничество с Киевом. "В письме Галущенко сказал, что Украина готова работать с администрацией Трампа, чтобы придать форму стратегическому, коммерческому вкладу США в энергетический сектор Украины, добавляя, что у страны есть одни из крупнейших в мире запасы нефти, газа, урана и других ресурсов", - заявляет издание со ссылкой на письмо, к которому оно получило доступ. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что планы президента США Дональда Трампа на редкоземельные металлы Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не готовность Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе.
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Экономика, США, УКРАИНА, Politico
"Готовы работать". Украина обратилась к США с необычным предложением
Politico: Киев предложил США сформировать вклад в энергетический сектор Украины
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Киев предлагает США сформировать коммерческий вклад в энергетический сектор Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо украинского министра энергетики Германа Галущенко.
По данным издания, письмо от Галущенко получил американский министр энергетики Крис Райт. В письме выражалась благодарность США за стратегическое сотрудничество с Киевом.
"В письме Галущенко сказал, что Украина готова работать с администрацией Трампа, чтобы придать форму стратегическому, коммерческому вкладу США в энергетический сектор Украины, добавляя, что у страны есть одни из крупнейших в мире запасы нефти, газа, урана и других ресурсов", - заявляет издание со ссылкой на письмо, к которому оно получило доступ.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что планы президента США Дональда Трампа на редкоземельные металлы Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не готовность Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе.
Белый дом заявил о намерении возместить все потраченные на Украину деньги