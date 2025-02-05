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"Готовы работать". Украина обратилась к США с необычным предложением - 05.02.2025, ПРАЙМ
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"Готовы работать". Украина обратилась к США с необычным предложением
"Готовы работать". Украина обратилась к США с необычным предложением - 05.02.2025, ПРАЙМ
"Готовы работать". Украина обратилась к США с необычным предложением
Киев предлагает США сформировать коммерческий вклад в энергетический сектор Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо украинского министра... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T16:35+0300
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экономика
сша
украина
politico
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Киев предлагает США сформировать коммерческий вклад в энергетический сектор Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо украинского министра энергетики Германа Галущенко. По данным издания, письмо от Галущенко получил американский министр энергетики Крис Райт. В письме выражалась благодарность США за стратегическое сотрудничество с Киевом. "В письме Галущенко сказал, что Украина готова работать с администрацией Трампа, чтобы придать форму стратегическому, коммерческому вкладу США в энергетический сектор Украины, добавляя, что у страны есть одни из крупнейших в мире запасы нефти, газа, урана и других ресурсов", - заявляет издание со ссылкой на письмо, к которому оно получило доступ. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что планы президента США Дональда Трампа на редкоземельные металлы Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не готовность Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе.
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сша, украина, politico
Экономика, США, УКРАИНА, Politico
16:35 05.02.2025 (обновлено: 16:44 05.02.2025)
 
"Готовы работать". Украина обратилась к США с необычным предложением

Politico: Киев предложил США сформировать вклад в энергетический сектор Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Киев предлагает США сформировать коммерческий вклад в энергетический сектор Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо украинского министра энергетики Германа Галущенко.
По данным издания, письмо от Галущенко получил американский министр энергетики Крис Райт. В письме выражалась благодарность США за стратегическое сотрудничество с Киевом.
"В письме Галущенко сказал, что Украина готова работать с администрацией Трампа, чтобы придать форму стратегическому, коммерческому вкладу США в энергетический сектор Украины, добавляя, что у страны есть одни из крупнейших в мире запасы нефти, газа, урана и других ресурсов", - заявляет издание со ссылкой на письмо, к которому оно получило доступ.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что планы президента США Дональда Трампа на редкоземельные металлы Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не готовность Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе.
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ЭкономикаСШАУКРАИНАPolitico
 
 
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