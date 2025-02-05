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Председатель Госдумы назвал USAID криминальной сетью - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Председатель Госдумы назвал USAID криминальной сетью
Председатель Госдумы назвал USAID криминальной сетью - 05.02.2025, ПРАЙМ
Председатель Госдумы назвал USAID криминальной сетью
Американское агентство USAID превратилось в настоящую криминальную сеть, ответственные за совершенные преступления должны понести наказание, прокомментировал... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T08:44+0300
2025-02-05T08:44+0300
вячеслав володин
россия
сша
usaid
украина
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Американское агентство USAID превратилось в настоящую криминальную сеть, ответственные за совершенные преступления должны понести наказание, прокомментировал информацию о возможном закрытии американской организации Государственной Думы Вячеслав Володин. Володин отметил, что USAID замешана в подготовке и организации госпереворотов в различных странах. Кроме того, от "помощи в продвижении демократии" со стороны организации пострадало множество стран: Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Киргизия, Куба, Никарагуа и Венесуэла, подчеркнул он.В своем Telegram-канале Володин назвал агентство USAID криминальной сетью, которая за счет представительства в более чем 100 странах мира достигла годового бюджета в 50-60 миллиардов долларов."Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершённые преступления понесли наказание и подобное не повторилось", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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вячеслав володин, россия, сша, usaid, украина
Вячеслав Володин, РОССИЯ, США, USAID, УКРАИНА
08:44 05.02.2025
 
Председатель Госдумы назвал USAID криминальной сетью

Володин: виновные из USAID должны быть наказаны

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Американское агентство USAID превратилось в настоящую криминальную сеть, ответственные за совершенные преступления должны понести наказание, прокомментировал информацию о возможном закрытии американской организации Государственной Думы Вячеслав Володин.
Володин отметил, что USAID замешана в подготовке и организации госпереворотов в различных странах. Кроме того, от "помощи в продвижении демократии" со стороны организации пострадало множество стран: Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Киргизия, Куба, Никарагуа и Венесуэла, подчеркнул он.
В своем Telegram-канале Володин назвал агентство USAID криминальной сетью, которая за счет представительства в более чем 100 странах мира достигла годового бюджета в 50-60 миллиардов долларов.
"Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершённые преступления понесли наказание и подобное не повторилось", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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