https://1prime.ru/20250205/usaid-854678075.html

Председатель Госдумы назвал USAID криминальной сетью

Председатель Госдумы назвал USAID криминальной сетью - 05.02.2025, ПРАЙМ

Председатель Госдумы назвал USAID криминальной сетью

Американское агентство USAID превратилось в настоящую криминальную сеть, ответственные за совершенные преступления должны понести наказание, прокомментировал... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T08:44+0300

2025-02-05T08:44+0300

2025-02-05T08:44+0300

вячеслав володин

россия

сша

usaid

украина

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Американское агентство USAID превратилось в настоящую криминальную сеть, ответственные за совершенные преступления должны понести наказание, прокомментировал информацию о возможном закрытии американской организации Государственной Думы Вячеслав Володин. Володин отметил, что USAID замешана в подготовке и организации госпереворотов в различных странах. Кроме того, от "помощи в продвижении демократии" со стороны организации пострадало множество стран: Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Киргизия, Куба, Никарагуа и Венесуэла, подчеркнул он.В своем Telegram-канале Володин назвал агентство USAID криминальной сетью, которая за счет представительства в более чем 100 странах мира достигла годового бюджета в 50-60 миллиардов долларов."Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершённые преступления понесли наказание и подобное не повторилось", - написал Володин в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250204/usaid-854664786.html

сша

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вячеслав володин, россия, сша, usaid, украина