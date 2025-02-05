https://1prime.ru/20250205/usaid-854678900.html

USAID отправит персонал в административный отпуск

USAID отправит персонал в административный отпуск - 05.02.2025, ПРАЙМ

USAID отправит персонал в административный отпуск

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило, что отправит в административный отпуск своих работников по всему миру, включая зарубежные офисы. Об... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T09:04+0300

2025-02-05T09:04+0300

2025-02-05T09:05+0300

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ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) объявило, что отправит в административный отпуск своих работников по всему миру, включая зарубежные офисы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации."В пятницу, 7 февраля 2025 года, в 23.59 (EST) весь персонал USAID, нанятые напрямую, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции миссий, основное руководство и специально назначенные программы", - отмечается в тексте заявления.Однако, сотрудники, отвечающие за критически важные функции и основное руководство, остаются на рабочих местах. Для сотрудников, находящихся за пределами США, агентство разрабатывает план возвращения, который будет осуществлен течение 30 дней за счет организации.Ранее госсекретарь Марко Рубио, назначенный исполняющим обязанности главы USAID президентом Трампом, информировал Конгресс о пересмотре иностранной помощи.

https://1prime.ru/20250205/usaid-854678075.html

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