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Названы самые высокооплачиваемые офисные вакансии

Названы самые высокооплачиваемые офисные вакансии - 05.02.2025, ПРАЙМ

Названы самые высокооплачиваемые офисные вакансии

Оценщик и архитектор по итогам января возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных вакансий с опытом работы до трех лет: первым работодатели готовы в... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T03:47+0300

2025-02-05T03:47+0300

2025-02-05T03:47+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Оценщик и архитектор по итогам января возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных вакансий с опытом работы до трех лет: первым работодатели готовы в среднем предлагать 136 362 рубля в месяц, вторым - 93 254 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Работа". В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий не были включены профессии, уровень зарплаты по которым может значительно отличаться в зависимости от стажа и навыков кандидата (IT-специалисты, старшие и руководящие специалисты), а также профессионалы, чей доход не фиксирован и формируется преимущественно из процентов со сделок (например, брокеры, коммерческие агенты, менеджеры по продажам и риелторы). При расчете средних зарплатных предложений офисных сотрудников учитывались суммы, указанные в вакансиях начинающих специалистов с опытом работы 1-3 года. "Аналитики изучили данные о средних зарплатных предложениях для новых сотрудников за январь 2025 года и составили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных профессий. Лидером рейтинга стала профессия оценщика: в среднем работодатели предлагали кандидатам около 136 362 рублей в месяц за полный рабочий день (+19% за год)", - говорится в исследовании. На втором месте в рейтинге оказалась профессия архитектора. Средние зарплатные предложения для соискателей с опытом работы 1-3 года в январе 2025 года составили 93 254 рубля в месяц. За год предлагаемый уровень дохода специалистов вырос на 33%. Тройку самых высокооплачиваемых офисных специальностей замыкает вакансия супервайзера. В январе 2025 года кандидаты с небольшим опытом могли рассчитывать в среднем на 90 260 рублей в месяц за полный рабочий день. Это на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Далее в списке в зависимости от размера зарплатных предложений расположились реставратор (84 676 рублей), логист (83 147 рублей), инженер (79 962 рубля), фотограф (78 654 рубля), дизайнер (71 875 рублей), менеджер по развитию бизнеса (71 821 рубль) и маркетолог (70 480 рублей).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, недвижимость, общество , москва, авито работа