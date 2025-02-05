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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро - 05.02.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 4,95 копейки, до 13,249 рубля, курс доллара - на 47,8 копейки, до 98,0556 рубля, курс | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T18:14+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 4,95 копейки, до 13,249 рубля, курс доллара - на 47,8 копейки, до 98,0556 рубля, курс евро - вырос на 23,63 копейки, до 102,9215 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, доллар, юань, евро
Экономика, Банк России, доллар, юань, евро
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро
ЦБ: официальный курс юаня на четверг - 13,25, доллара - 98,06, евро - 102,92 руб
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 4,95 копейки, до 13,249 рубля, курс доллара - на 47,8 копейки, до 98,0556 рубля, курс евро - вырос на 23,63 копейки, до 102,9215 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Иена укрепляется к доллару
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.