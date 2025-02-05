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Azur Air планирует возобновить полеты во Вьетнам

Azur Air планирует возобновить полеты во Вьетнам - 05.02.2025, ПРАЙМ

Azur Air планирует возобновить полеты во Вьетнам

Авиакомпания Azur Air планирует возобновить полеты в Камрань, город в провинции Кханьхоа во Вьетнаме, в марте 2025 года, сообщил журналистам генеральный... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T16:02+0300

2025-02-05T16:02+0300

2025-02-05T16:02+0300

вьетнам

azur air

бизнес

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air планирует возобновить полеты в Камрань, город в провинции Кханьхоа во Вьетнаме, в марте 2025 года, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Евгений Королев. "В марте планируем начать полеты во Вьетнам. Полетная программа в Камрань сейчас рассматривается из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, некоторых других городов Сибири, а также Дальнего Востока", - рассказал Королев в кулуарах национальной выставки NAIS-2025. Ранее, в 2023 году, Azur Air уже анонсировала возобновление этого направления, но полеты не начались. Авиакомпания не летала в Камрань с марта 2022 года, после того как Росавиация из-за санкций рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта. Пока точное расписание еще формируется, Azur Air ведет переговоры с туроператорами для определения наиболее эффективной и востребованной у туристов маршрутной сети. Рейсы в Танзанию, на Бали и Хайнань сейчас не рассматриваются авиакомпанией из-за недостаточного спроса по этим направлениям. "Мы сосредотачиваемся на тех направлениях, где можно эксплуатировать флот наиболее эффективно, где есть устойчивый массовый туристический спрос - Таиланд, Турция, Египет", - уточнил Королев.

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вьетнам, azur air, бизнес