Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Россия улучшила средства РЭБ, ПВО и программы по созданию БПЛА - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250205/vooruzheniya-854699199.html
СМИ: Россия улучшила средства РЭБ, ПВО и программы по созданию БПЛА
СМИ: Россия улучшила средства РЭБ, ПВО и программы по созданию БПЛА - 05.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Россия улучшила средства РЭБ, ПВО и программы по созданию БПЛА
Россия с апреля 2023 года значительно усовершенствовала свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противовоздушной обороны (ПВО), а также программы по... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:34+0300
2025-02-05T17:34+0300
вооружения
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14a244754806f0c542d235dddddcb09c.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия с апреля 2023 года значительно усовершенствовала свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противовоздушной обороны (ПВО), а также программы по созданию БПЛА дальнего радиуса действия, пишет британская газета Times со ссылкой на командира 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ с позывным "Чарли". "С тех пор (с апреля 2023 года - ред.)... русские значительно усовершенствовали свои средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также программы по созданию беспилотников дальнего радиуса действия", - говорится в материале газеты. По словам украинского военного, теперь "контрудары" представляют собой постоянную угрозу. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://1prime.ru/20250205/kreyser-854686713.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_02e0c7957e6f3aec912388a17c296f6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия
Вооружения, Технологии, РОССИЯ
17:34 05.02.2025
 
СМИ: Россия улучшила средства РЭБ, ПВО и программы по созданию БПЛА

Times: Россия усовершенствовала средства РЭБ, ПВО и программы по созданию БПЛА

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия с апреля 2023 года значительно усовершенствовала свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противовоздушной обороны (ПВО), а также программы по созданию БПЛА дальнего радиуса действия, пишет британская газета Times со ссылкой на командира 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ с позывным "Чарли".
"С тех пор (с апреля 2023 года - ред.)... русские значительно усовершенствовали свои средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также программы по созданию беспилотников дальнего радиуса действия", - говорится в материале газеты.
По словам украинского военного, теперь "контрудары" представляют собой постоянную угрозу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Крейсер Адмирал Нахимов и самолет Орион - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Новый боевой флагман ВМФ России заставит трепетать врагов Москвы на море
11:35
 
ВооруженияТехнологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала