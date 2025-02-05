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ФМБА расширит категорию получателей единовременных выплат для медиков - 05.02.2025, ПРАЙМ
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ФМБА расширит категорию получателей единовременных выплат для медиков
ФМБА расширит категорию получателей единовременных выплат для медиков - 05.02.2025, ПРАЙМ
ФМБА расширит категорию получателей единовременных выплат для медиков
Федеральное медико-биологическое агентство России планирует расширить категории получателей единовременных компенсационных выплат для медиков, соответствующий... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T20:26+0300
2025-02-05T20:28+0300
экономика
фмба россии
выплаты
медики
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Федеральное медико-биологическое агентство России планирует расширить категории получателей единовременных компенсационных выплат для медиков, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом постановления предлагается добавление категорий получателей единовременных компенсационных выплат в части медицинских работников (врачей, фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов) медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, впервые прибывшим (переехавшим) на работу на территории с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, по перечню территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России, в которых федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные ФМБА России, являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, либо в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек", - говорится в сообщении. В медицинских организациях, подведомственных ФМБА, реализуется комплекс мероприятий кадровой политики, направленный как на подготовку молодых специалистов, так и на создание условий для привлечения новых сотрудников. Одним из таких мероприятий является предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, впервые прибывшим на работу в закрытые административно-территориальные образования, уточняется в пояснительной записке к документу. Данные выплаты за счет средств федерального бюджета в 2024 году были предусмотрены в отношении 70 медицинских работников на сумму 104 миллиона рублей, отмечается в пояснительной записке к проекту. При этом, не установлены выплаты для медработников организаций, подведомственных ФМБА, которые расположены на отдельных территориях, но не относятся к закрытым административно-территориальным образованиям, следует из пояснительной записки. Кроме этого не предусмотрены выплаты для медицинских работников организаций, подведомственных ФМБА России, располагающихся в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, хотя регионам на данные цели предусмотрены субсидии из федерального бюджета.
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фмба россии, выплаты, медики
Экономика, ФМБА России, выплаты, медики
20:26 05.02.2025 (обновлено: 20:28 05.02.2025)
 
ФМБА расширит категорию получателей единовременных выплат для медиков

ФМБА планирует расширить категорию получателей единовременных выплат для медиков

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© РИА Новости . Идрис Мохаммед
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Федеральное медико-биологическое агентство России планирует расширить категории получателей единовременных компенсационных выплат для медиков, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления предлагается добавление категорий получателей единовременных компенсационных выплат в части медицинских работников (врачей, фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов) медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, впервые прибывшим (переехавшим) на работу на территории с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, по перечню территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России, в которых федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные ФМБА России, являются единственными медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, либо в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В медицинских организациях, подведомственных ФМБА, реализуется комплекс мероприятий кадровой политики, направленный как на подготовку молодых специалистов, так и на создание условий для привлечения новых сотрудников. Одним из таких мероприятий является предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, впервые прибывшим на работу в закрытые административно-территориальные образования, уточняется в пояснительной записке к документу.
Данные выплаты за счет средств федерального бюджета в 2024 году были предусмотрены в отношении 70 медицинских работников на сумму 104 миллиона рублей, отмечается в пояснительной записке к проекту.
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При этом, не установлены выплаты для медработников организаций, подведомственных ФМБА, которые расположены на отдельных территориях, но не относятся к закрытым административно-территориальным образованиям, следует из пояснительной записки. Кроме этого не предусмотрены выплаты для медицинских работников организаций, подведомственных ФМБА России, располагающихся в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, хотя регионам на данные цели предусмотрены субсидии из федерального бюджета.
 
ЭкономикаФМБА Россиивыплатымедики
 
 
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