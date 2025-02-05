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Выручка МКПАО "Лента" выросла на 45,6 процента
Выручка МКПАО "Лента" выросла на 45,6 процента - 05.02.2025, ПРАЙМ
Выручка МКПАО "Лента" выросла на 45,6 процента
МКПАО "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, за прошлый год увеличила общую выручку на 45,6%, до 880,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:20+0300
2025-02-05T10:20+0300
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экономика
финансы
"лента"
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. МКПАО "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, за прошлый год увеличила общую выручку на 45,6%, до 880,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Основные результаты за 2024 год. Розничные продажи составили 880,2 миллиарда рублей, увеличившись на 45,6% год к году", - говорится в сообщении компании.
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финансы, "лента"
Экономика, Финансы, "Лента"
Выручка МКПАО "Лента" выросла на 45,6 процента
Выручка МКПАО "Лента" в 2024 году выросла до 880,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. МКПАО "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, за прошлый год увеличила общую выручку на 45,6%, до 880,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"Основные результаты за 2024 год. Розничные продажи составили 880,2 миллиарда рублей, увеличившись на 45,6% год к году", - говорится в сообщении компании.