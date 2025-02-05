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Выручка МКПАО "Лента" выросла на 45,6 процента

Выручка МКПАО "Лента" выросла на 45,6 процента - 05.02.2025, ПРАЙМ

Выручка МКПАО "Лента" выросла на 45,6 процента

МКПАО "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, за прошлый год увеличила общую выручку на 45,6%, до 880,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T10:20+0300

2025-02-05T10:20+0300

2025-02-05T10:20+0300

экономика

финансы

"лента"

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. МКПАО "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, за прошлый год увеличила общую выручку на 45,6%, до 880,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Основные результаты за 2024 год. Розничные продажи составили 880,2 миллиарда рублей, увеличившись на 45,6% год к году", - говорится в сообщении компании.

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финансы, "лента"