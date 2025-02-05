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"Яндекс" с помощью ИИ ускорил процесс блокировки рекламы мошенников

"Яндекс" с помощью ИИ ускорил процесс блокировки рекламы мошенников - 05.02.2025, ПРАЙМ

"Яндекс" с помощью ИИ ускорил процесс блокировки рекламы мошенников

"Яндекс" в 2024 году с помощью искусственного интеллекта в 12 раз ускорил процесс поиска и блокировки рекламы от мошенников, которые уже после прохождения... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T09:18+0300

2025-02-05T09:18+0300

2025-02-05T09:18+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. "Яндекс" в 2024 году с помощью искусственного интеллекта в 12 раз ускорил процесс поиска и блокировки рекламы от мошенников, которые уже после прохождения модерации меняют контент на фишинговый. Зачастую с помощью QR-кода злоумышленники пытались украсть данные пользователей. Об этом сообщили агентству РИА Новости представители компании. В компании рассказали, что мошенники или недобросовестные рекламодатели в попытках обхода правил после прохождения модерации заменяют контент сайта на фишинговый.Для проверки объявлений и поиска мошенников "Яндекс" использует ИИ-алгоритмы, которые постоянно следят за тем, не поменялась ли тематика сайта и контента с объявлений, отметили в компании."Для решения этой задачи сегодня применяется несколько десятков различных ML-моделей, которые постоянно дообучаются, чтобы повышать качество поиска и скорость блокировки аккаунтов мошенников. По итогам 2024 года она выросла в 12 раз", - сообщили в компании. За 2024 год в сервисе для размещения контекстных объявлений "Яндекс Директ" были заблокированы более 300 тысяч аккаунтов рекламодателей, которые нарушали правила размещения. Этот показатель вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.Всего за прошлый год "Яндекс" заблокировал и не допустил к участию в рекламной сети более 20 тысяч сайтов, порядка 4 тысяч приложений и около 29 тысяч Telegram-каналов из-за нарушения правил площадки. Одной из основных причин блокировки объявлений стал фишинг - за такие нарушения к рекламе не были допущены более 3 тысяч доменов. Чаще всего злоумышленники пытались украсть данные пользователей через QR-код, пояснили в "Яндексе". "Ежедневно на модерацию поступает более 230 миллионов рекламных объявлений. По статистике, на миллион хороших приходится примерно сто баннеров мошенников. Отследить злоумышленников при таком объеме - непростая задача: мошенники придумывают новые способы обхода модерации... Мы используем десятки различных эвристик, чтобы находить новые виды мошенничества, а также задействуем YandexGPT для поиска подозрительных текстов, анализируем различные данные об объявлениях", - рассказал заместитель коммерческого директора компании по качеству Алексей Гончаров.

https://1prime.ru/20250131/yandeks-854578919.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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