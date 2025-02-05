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В США украли яйца на 40 тысяч долларов на фоне их дефицита, сообщают СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
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В США украли яйца на 40 тысяч долларов на фоне их дефицита, сообщают СМИ
В США украли яйца на 40 тысяч долларов на фоне их дефицита, сообщают СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
В США украли яйца на 40 тысяч долларов на фоне их дефицита, сообщают СМИ
Около 100 тысяч куриных яиц от американской продовольственной компании Pete & Gerry's Organics были украдены в штате Пенсильвания на фоне сообщений о... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T13:58+0300
2025-02-05T13:58+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Около 100 тысяч куриных яиц от американской продовольственной компании Pete &amp; Gerry's Organics были украдены в штате Пенсильвания на фоне сообщений о стремительном росте цен и дефиците этого продукта в США, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление компании. Как сообщает телеканал, в городе Гринкасл в Пенсильвании была осуществлена кража порядка 100 тысяч куриных яиц общей стоимостью 40 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей) из трейлера для перевозки продуктов."(Компании - ред.) Pete &amp; Gerry's известно о недавнем инциденте (краже яиц - ред.) в округе Франклин, штат Пенсильвания, и мы активно сотрудничаем с местными правоохранительными органами для проведения расследования... Мы серьезно относимся к этому вопросу и активно настроены решить его как можно быстрее", - говорится в заявлении компании телеканалу CNN. США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа, сообщал CNN ранее. Предположительно, дефицит может продлиться еще несколько месяцев. По информации телеканала NBC со ссылкой на данные Бюро статистики труда США, средняя цена на яйца в стране за последний год выросла на 50%, а после победы президента США Дональда Трампа на выборах темпы роста ускорились. С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве. Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.
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сша, дональд трамп, cnn, nbc, яйца, куриные яйца
США, Дональд Трамп, CNN, NBC, яйца, куриные яйца
13:58 05.02.2025
 
В США украли яйца на 40 тысяч долларов на фоне их дефицита, сообщают СМИ

CNN: около 100 тысяч яиц на 40 тысяч долларов были украдены в Пенсильвании

© Фото : Unsplash/Nick FewingsКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Около 100 тысяч куриных яиц от американской продовольственной компании Pete & Gerry's Organics были украдены в штате Пенсильвания на фоне сообщений о стремительном росте цен и дефиците этого продукта в США, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление компании.
Как сообщает телеканал, в городе Гринкасл в Пенсильвании была осуществлена кража порядка 100 тысяч куриных яиц общей стоимостью 40 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей) из трейлера для перевозки продуктов.
"(Компании - ред.) Pete & Gerry's известно о недавнем инциденте (краже яиц - ред.) в округе Франклин, штат Пенсильвания, и мы активно сотрудничаем с местными правоохранительными органами для проведения расследования... Мы серьезно относимся к этому вопросу и активно настроены решить его как можно быстрее", - говорится в заявлении компании телеканалу CNN.
США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа, сообщал CNN ранее. Предположительно, дефицит может продлиться еще несколько месяцев. По информации телеканала NBC со ссылкой на данные Бюро статистики труда США, средняя цена на яйца в стране за последний год выросла на 50%, а после победы президента США Дональда Трампа на выборах темпы роста ускорились.
С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве.
Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью. По совокупности показателей заболевание относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Природным переносчиком вируса птичьего гриппа стали мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые в отличие от домашних достаточно устойчивы к вирусу. Заболевание может передаваться человеку, поэтому важны меры профилактики.
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СШАДональд ТрампCNNNBCяйцакуриные яйца
 
 
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