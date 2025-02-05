https://1prime.ru/20250205/yuan-854702783.html

Юань упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца

Юань упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца - 05.02.2025, ПРАЙМ

Юань упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца

Курс юаня упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца, следует из данных Московской биржи. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T19:02+0300

2025-02-05T19:02+0300

2025-02-05T19:24+0300

экономика

мосбиржа

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/84161/87/841618756_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_6fb4cba54fa664afd34c408cb004561e.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс юаня упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.38 мск падал на 27,2 копейки, до 12,995 рубля – минимума с 20 сентября.

https://1prime.ru/20250205/yuan-854681379.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, юань