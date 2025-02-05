https://1prime.ru/20250205/yuan-854702783.html
Юань упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца
Юань упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца - 05.02.2025, ПРАЙМ
Юань упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца
Курс юаня упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца, следует из данных Московской биржи. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T19:02+0300
2025-02-05T19:02+0300
2025-02-05T19:24+0300
экономика
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс юаня упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.38 мск падал на 27,2 копейки, до 12,995 рубля – минимума с 20 сентября.
https://1prime.ru/20250205/yuan-854681379.html
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мосбиржа, юань
Экономика, Мосбиржа, юань
Юань упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца
Курс юаня упал на Мосбирже ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс юаня упал ниже 13 рублей впервые более чем за четыре месяца, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.38 мск падал на 27,2 копейки, до 12,995 рубля – минимума с 20 сентября.
Юань открыл торги в среду ростом