https://1prime.ru/20250205/zaes-854691887.html
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС - 05.02.2025, ПРАЙМ
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Москва требует от Киева прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить ее проведение без задержек. Об этом в беседе с... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T14:00+0300
2025-02-05T14:00+0300
2025-02-05T14:00+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Москва требует от Киева прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить ее проведение без задержек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями. Причем сделать это надо немедленно", - отметил он.МИД Украины ранее заявил, что ротация была перенесена из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России, но Ульянов опроверг эти заявления, утверждая, что Москва предоставила все необходимые гарантии.Ранее украинская сторона неоднократно нарушала "режим тишины", в том числе атаковала автомобиль МАГАТЭ беспилотником.
https://1prime.ru/20250205/rotatsiya-854689950.html
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россия, украина, магатэ
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Ульянов: Москва призывает Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Москва требует от Киева прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить ее проведение без задержек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями. Причем сделать это надо немедленно", - отметил он.
МИД Украины ранее заявил, что ротация была перенесена из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России, но Ульянов опроверг эти заявления, утверждая, что Москва предоставила все необходимые гарантии.
Ранее украинская сторона неоднократно нарушала "режим тишины", в том числе атаковала автомобиль МАГАТЭ беспилотником.
Ульянов назвал ложью заявления Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС