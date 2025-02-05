Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250205/zaes-854691887.html
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС - 05.02.2025, ПРАЙМ
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Москва требует от Киева прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить ее проведение без задержек. Об этом в беседе с... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T14:00+0300
2025-02-05T14:00+0300
россия
украина
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_2a29eef4f36f1a3bcdb647198c3467ec.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Москва требует от Киева прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить ее проведение без задержек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями. Причем сделать это надо немедленно", - отметил он.МИД Украины ранее заявил, что ротация была перенесена из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России, но Ульянов опроверг эти заявления, утверждая, что Москва предоставила все необходимые гарантии.Ранее украинская сторона неоднократно нарушала "режим тишины", в том числе атаковала автомобиль МАГАТЭ беспилотником.
https://1prime.ru/20250205/rotatsiya-854689950.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83797/69/837976989_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_a6acae92c1d8c50d8a3806de1817f82e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, магатэ
РОССИЯ, УКРАИНА, МАГАТЭ
14:00 05.02.2025
 
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Ульянов: Москва призывает Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Москва требует от Киева прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить ее проведение без задержек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями. Причем сделать это надо немедленно", - отметил он.
МИД Украины ранее заявил, что ротация была перенесена из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России, но Ульянов опроверг эти заявления, утверждая, что Москва предоставила все необходимые гарантии.
Ранее украинская сторона неоднократно нарушала "режим тишины", в том числе атаковала автомобиль МАГАТЭ беспилотником.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Ульянов назвал ложью заявления Киева о ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
13:04
 
РОССИЯУКРАИНАМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала