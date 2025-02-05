https://1prime.ru/20250205/zaes-854691887.html

Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС - 05.02.2025, ПРАЙМ

Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва требует от Киева прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить ее проведение без задержек. Об этом в беседе с... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T14:00+0300

2025-02-05T14:00+0300

2025-02-05T14:00+0300

россия

украина

магатэ

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Москва требует от Киева прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить ее проведение без задержек. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями. Причем сделать это надо немедленно", - отметил он.МИД Украины ранее заявил, что ротация была перенесена из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России, но Ульянов опроверг эти заявления, утверждая, что Москва предоставила все необходимые гарантии.Ранее украинская сторона неоднократно нарушала "режим тишины", в том числе атаковала автомобиль МАГАТЭ беспилотником.

https://1prime.ru/20250205/rotatsiya-854689950.html

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