Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250205/zakharova-854681105.html
Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID
Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID - 05.02.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID
Приостановка деятельности агентства USAID не означает, что Соединенные Штаты отказались от экспансии своей внешней политики. Об этом заявила официальный... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:57+0300
2025-02-05T09:57+0300
политика
россия
сша
usaid
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Приостановка деятельности агентства USAID не означает, что Соединенные Штаты отказались от экспансии своей внешней политики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.“Надо было подождать десять лет, даже больше, и увидеть, что они сами, в США, развенчали эту чудовищную гидру. Это отнюдь не означает, что это агентство или эта структура, будет ли она так же называться или иначе, что она откажется от экспансии американской внешней политики. Я не думаю, что это произойдет”, - заметила дипломат в беседе на радио “Sputnik”.Захарова также отметила, что внутри структуры USAID происходит развенчание и попытки устранить извращение, которое связано с психологией определенной группы мирового сообщества.Ранее USAID объявило, что все непосредственно работающие сотрудники по всему миру будут отправлены в административный отпуск. Телеканал CBS сообщил, что все офисы USAID за рубежом закроются и весь персонал будет отозван к пятнице.
https://1prime.ru/20250205/usaid-854678900.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_19eb00df0cd885d127c3f82221ac255a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, usaid
Политика, РОССИЯ, США, USAID
09:57 05.02.2025
 
Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID

МИД: США продолжат экспансию внешней политики после приостановки работы USAID

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Приостановка деятельности агентства USAID не означает, что Соединенные Штаты отказались от экспансии своей внешней политики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
“Надо было подождать десять лет, даже больше, и увидеть, что они сами, в США, развенчали эту чудовищную гидру. Это отнюдь не означает, что это агентство или эта структура, будет ли она так же называться или иначе, что она откажется от экспансии американской внешней политики. Я не думаю, что это произойдет”, - заметила дипломат в беседе на радио “Sputnik”.
Захарова также отметила, что внутри структуры USAID происходит развенчание и попытки устранить извращение, которое связано с психологией определенной группы мирового сообщества.
Ранее USAID объявило, что все непосредственно работающие сотрудники по всему миру будут отправлены в административный отпуск. Телеканал CBS сообщил, что все офисы USAID за рубежом закроются и весь персонал будет отозван к пятнице.
Флаги США
USAID отправит персонал в административный отпуск
09:04
 
ПолитикаРОССИЯСШАUSAID
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала