https://1prime.ru/20250205/zakharova-854681105.html

Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID

Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID - 05.02.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID

Приостановка деятельности агентства USAID не означает, что Соединенные Штаты отказались от экспансии своей внешней политики. Об этом заявила официальный... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T09:57+0300

2025-02-05T09:57+0300

2025-02-05T09:57+0300

политика

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Приостановка деятельности агентства USAID не означает, что Соединенные Штаты отказались от экспансии своей внешней политики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.“Надо было подождать десять лет, даже больше, и увидеть, что они сами, в США, развенчали эту чудовищную гидру. Это отнюдь не означает, что это агентство или эта структура, будет ли она так же называться или иначе, что она откажется от экспансии американской внешней политики. Я не думаю, что это произойдет”, - заметила дипломат в беседе на радио “Sputnik”.Захарова также отметила, что внутри структуры USAID происходит развенчание и попытки устранить извращение, которое связано с психологией определенной группы мирового сообщества.Ранее USAID объявило, что все непосредственно работающие сотрудники по всему миру будут отправлены в административный отпуск. Телеканал CBS сообщил, что все офисы USAID за рубежом закроются и весь персонал будет отозван к пятнице.

https://1prime.ru/20250205/usaid-854678900.html

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