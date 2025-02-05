https://1prime.ru/20250205/zakharova-854681105.html
Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID
Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID - 05.02.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID
Приостановка деятельности агентства USAID не означает, что Соединенные Штаты отказались от экспансии своей внешней политики. Об этом заявила официальный... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:57+0300
2025-02-05T09:57+0300
2025-02-05T09:57+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Приостановка деятельности агентства USAID не означает, что Соединенные Штаты отказались от экспансии своей внешней политики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.“Надо было подождать десять лет, даже больше, и увидеть, что они сами, в США, развенчали эту чудовищную гидру. Это отнюдь не означает, что это агентство или эта структура, будет ли она так же называться или иначе, что она откажется от экспансии американской внешней политики. Я не думаю, что это произойдет”, - заметила дипломат в беседе на радио “Sputnik”.Захарова также отметила, что внутри структуры USAID происходит развенчание и попытки устранить извращение, которое связано с психологией определенной группы мирового сообщества.Ранее USAID объявило, что все непосредственно работающие сотрудники по всему миру будут отправлены в административный отпуск. Телеканал CBS сообщил, что все офисы USAID за рубежом закроются и весь персонал будет отозван к пятнице.
https://1prime.ru/20250205/usaid-854678900.html
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россия, сша, usaid
Политика, РОССИЯ, США, USAID
Захарова прокомментировала приостановку деятельности USAID
МИД: США продолжат экспансию внешней политики после приостановки работы USAID
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Приостановка деятельности агентства USAID не означает, что Соединенные Штаты отказались от экспансии своей внешней политики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
“Надо было подождать десять лет, даже больше, и увидеть, что они сами, в США, развенчали эту чудовищную гидру. Это отнюдь не означает, что это агентство или эта структура, будет ли она так же называться или иначе, что она откажется от экспансии американской внешней политики. Я не думаю, что это произойдет”, - заметила дипломат в беседе на радио “Sputnik”.
Захарова также отметила, что внутри структуры USAID происходит развенчание и попытки устранить извращение, которое связано с психологией определенной группы мирового сообщества.
Ранее USAID объявило, что все непосредственно работающие сотрудники по всему миру будут отправлены в административный отпуск. Телеканал CBS сообщил, что все офисы USAID за рубежом закроются и весь персонал будет отозван к пятнице.
USAID отправит персонал в административный отпуск