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Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом - 05.02.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом
В вопросе отношения главы государства Владимира Путина к Владимиру Зеленскому не может быть места эмоциям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T12:51+0300
2025-02-05T12:51+0300
политика
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. В вопросе отношения главы государства Владимира Путина к Владимиру Зеленскому не может быть места эмоциям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму", - отметил он.По словам Пескова, глава киевского режима имеет проблемы с легитимностью, но Москва не отказывается от переговоров с украинской стороной. Тем не менее, заявления Зеленского о готовности Киева к мирным переговорам должны иметь под собой основу.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский
12:51 05.02.2025
 
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

В Кремле ответили на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. В вопросе отношения главы государства Владимира Путина к Владимиру Зеленскому не может быть места эмоциям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму", - отметил он.
По словам Пескова, глава киевского режима имеет проблемы с легитимностью, но Москва не отказывается от переговоров с украинской стороной. Тем не менее, заявления Зеленского о готовности Киева к мирным переговорам должны иметь под собой основу.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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