https://1prime.ru/20250205/zelenskiy-854689505.html

Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом - 05.02.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

В вопросе отношения главы государства Владимира Путина к Владимиру Зеленскому не может быть места эмоциям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T12:51+0300

2025-02-05T12:51+0300

2025-02-05T12:51+0300

политика

россия

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владимир зеленский

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. В вопросе отношения главы государства Владимира Путина к Владимиру Зеленскому не может быть места эмоциям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму", - отметил он.По словам Пескова, глава киевского режима имеет проблемы с легитимностью, но Москва не отказывается от переговоров с украинской стороной. Тем не менее, заявления Зеленского о готовности Киева к мирным переговорам должны иметь под собой основу.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20250203/zelenskiy-854628707.html

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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский