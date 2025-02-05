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Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ
Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ
Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая. Об этом сообщило в среду украинское... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:09+0300
2025-02-05T17:09+0300
украина
владимир зеленский
мобилизация
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая. Об этом сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". Ранее, 15 января, украинский парламент поддержал продление срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Таким образом, сроки были продлены до 9 мая. "Зеленский подписал закон о продлении в Украине военного положения и мобилизации до 9 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие указа неоднократно продлевалось.
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украина, владимир зеленский, мобилизация
УКРАИНА, Владимир Зеленский, мобилизация
17:09 05.02.2025
 
Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ

Страна.ua: Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая. Об этом сообщило в среду украинское издание "Страна.ua".
Ранее, 15 января, украинский парламент поддержал продление срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Таким образом, сроки были продлены до 9 мая.
"Зеленский подписал закон о продлении в Украине военного положения и мобилизации до 9 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие указа неоднократно продлевалось.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
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