https://1prime.ru/20250205/zelenskiy-854698159.html
Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ
Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ
Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая. Об этом сообщило в среду украинское... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T17:09+0300
2025-02-05T17:09+0300
2025-02-05T17:09+0300
украина
владимир зеленский
мобилизация
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая. Об этом сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". Ранее, 15 января, украинский парламент поддержал продление срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Таким образом, сроки были продлены до 9 мая. "Зеленский подписал закон о продлении в Украине военного положения и мобилизации до 9 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие указа неоднократно продлевалось.
https://1prime.ru/20250205/zelenskiy-854696092.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_75:0:1523:1086_1920x0_80_0_0_76aea44c91f33d0f70e24e957bbd80be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, мобилизация
УКРАИНА, Владимир Зеленский, мобилизация
Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ
Страна.ua: Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая. Об этом сообщило в среду украинское издание "Страна.ua".
Ранее, 15 января, украинский парламент поддержал продление срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Таким образом, сроки были продлены до 9 мая.
"Зеленский подписал закон о продлении в Украине военного положения и мобилизации до 9 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие указа неоднократно продлевалось.
"Существует способ". Зеленский может легитимироваться без выборов