https://1prime.ru/20250205/zelenskiy-854698159.html

Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ

Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ - 05.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране, пишут СМИ

Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая. Об этом сообщило в среду украинское... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T17:09+0300

2025-02-05T17:09+0300

2025-02-05T17:09+0300

украина

владимир зеленский

мобилизация

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая. Об этом сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". Ранее, 15 января, украинский парламент поддержал продление срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Таким образом, сроки были продлены до 9 мая. "Зеленский подписал закон о продлении в Украине военного положения и мобилизации до 9 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие указа неоднократно продлевалось.

https://1prime.ru/20250205/zelenskiy-854696092.html

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украина, владимир зеленский, мобилизация