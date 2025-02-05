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Британия профинансирует поставки украинского зерна в Сирию

Британия профинансирует поставки украинского зерна в Сирию - 05.02.2025, ПРАЙМ

Британия профинансирует поставки украинского зерна в Сирию

Великобритания профинансирует на 3 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3,72 миллиона долларов) поставки зерна из Украины в Сирию, говорится в заявлении МИД... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T13:35+0300

2025-02-05T13:35+0300

2025-02-05T13:35+0300

экономика

украина

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зерно

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Великобритания профинансирует на 3 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3,72 миллиона долларов) поставки зерна из Украины в Сирию, говорится в заявлении МИД Великобритании, опубликованном в связи с визитом главы ведомства страны в Киев. Ранее украинские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в среду на Украину с рабочим визитом для обсуждения, в частности, "совместных проектов по безопасности". Как говорится в заявлении британского МИД, "выполняя обещание, которое премьер-министр Кир Стармер дал" Владимиру Зеленскому две недели назад, "Великобритания предоставляет 3 млн фунтов для поставки украинского зерна и продовольствия в Сирию". Кроме того, в ходе визита Лэмми объявит о выделении Украине 17 миллионов фунтов стерлингов на энергетические проекты, 10 миллионов на поддержание украинского бизнеса и 25 миллионов на развитие системы социальных услуг. Согласно заявлению, Лэмми встретится с Зеленским, главой МИД Андреем Сибигой, премьер-министром Денисом Шмыгалем и вице-премьером Ольгой Стефанишиной. В середине января Великобритания и Украина подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Британская сторона сообщала, что в его рамках будет запущен новый механизм для отслеживания зерна из новых российских регионов. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.

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украина, великобритания, зерно