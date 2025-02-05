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ЦБ отметил рост числа жалоб от потребителей финуслуг - 05.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост числа жалоб от потребителей финуслуг
ЦБ отметил рост числа жалоб от потребителей финуслуг - 05.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост числа жалоб от потребителей финуслуг
Банк России в 2024 году получил 338 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что почти на 4% больше, чем в 2023 году, сообщил регулятор. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T14:29+0300
2025-02-05T14:30+0300
банк россии
финансы
банки
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Банк России в 2024 году получил 338 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что почти на 4% больше, чем в 2023 году, сообщил регулятор. "За 2024 г. в Банк России на рассмотрение поступило 338 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 3,9% больше, чем за 2023 г. В частности, выросло число жалоб на кредитные организации при снижении поступления жалоб в отношении субъектов страхового дела (ССД) и микрофинансовых организаций (МФО)", - говорится в материалах ЦБ. Люди меньше жаловались на навязывание дополнительных услуг и мисселинг, больше - по поводу кибермошенничества и блокировок счетов и переводов, отметил регулятор.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
14:29 05.02.2025 (обновлено: 14:30 05.02.2025)
 
ЦБ отметил рост числа жалоб от потребителей финуслуг

Число жалоб в ЦБ от потребителей финуслуг выросло до 338 тысяч

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Банк России в 2024 году получил 338 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что почти на 4% больше, чем в 2023 году, сообщил регулятор.
"За 2024 г. в Банк России на рассмотрение поступило 338 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 3,9% больше, чем за 2023 г. В частности, выросло число жалоб на кредитные организации при снижении поступления жалоб в отношении субъектов страхового дела (ССД) и микрофинансовых организаций (МФО)", - говорится в материалах ЦБ.
Люди меньше жаловались на навязывание дополнительных услуг и мисселинг, больше - по поводу кибермошенничества и блокировок счетов и переводов, отметил регулятор.
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