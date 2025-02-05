https://1prime.ru/20250205/zhaloby-854693180.html
Бастрыкин отметил рост жалоб в СК от россиян на мигрантов в 2024 году
Бастрыкин отметил рост жалоб в СК от россиян на мигрантов в 2024 году - 05.02.2025, ПРАЙМ
Бастрыкин отметил рост жалоб в СК от россиян на мигрантов в 2024 году
Число жалоб на мигрантов, поступивших в Следственный комитет РФ, возросло в 2024 году в семь раз. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин во время | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T14:41+0300
2025-02-05T14:41+0300
2025-02-05T14:41+0300
россия
александр бастрыкин
ск рф
мигранты
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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Число жалоб на мигрантов, поступивших в Следственный комитет РФ, возросло в 2024 году в семь раз. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин во время выступления на расширенном заседании коллегии ведомства. Как отметил Бастрыкин, резонансные дела и преступления, совершенные мигрантами, получают широкое освещение в публичном пространстве, тем самым вызывая справедливый запрос общественности на установление порядка в сфере миграционных отношений. "В результате по итогам прошлого года многократно возросло число обращений в Следственный комитет по данной тематике (с 95 до 701), которые тщательно проверяются с последующим принятием необходимых мер реагирования", - сообщил он на заседании расширенной коллегии ведомства. Кроме того, Бастрыкин указал на необходимость жесткого контроля миграционных процессов со стороны государства.
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россия, александр бастрыкин, ск рф, мигранты
РОССИЯ, Александр Бастрыкин, СК РФ, Мигранты
Бастрыкин отметил рост жалоб в СК от россиян на мигрантов в 2024 году
Бастрыкин: число жалоб в СК на мигрантов в 2024 году выросло в 7 раз
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Число жалоб на мигрантов, поступивших в Следственный комитет РФ, возросло в 2024 году в семь раз. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин во время выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.
Как отметил Бастрыкин, резонансные дела и преступления, совершенные мигрантами, получают широкое освещение в публичном пространстве, тем самым вызывая справедливый запрос общественности на установление порядка в сфере миграционных отношений.
"В результате по итогам прошлого года многократно возросло число обращений в Следственный комитет по данной тематике (с 95 до 701), которые тщательно проверяются с последующим принятием необходимых мер реагирования", - сообщил он на заседании расширенной коллегии ведомства.
Кроме того, Бастрыкин указал на необходимость жесткого контроля миграционных процессов со стороны государства.
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