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Цена на золото обновила рекорд - 05.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250205/zoloto-854679267.html
Цена на золото обновила рекорд
Цена на золото обновила рекорд - 05.02.2025, ПРАЙМ
Цена на золото обновила рекорд
Стоимость золота растет, обновляя в ходе торгов рекордное значение, на увеличении спроса мировых инвесторов, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:11+0300
2025-02-05T09:11+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет, обновляя в ходе торгов рекордное значение, на увеличении спроса мировых инвесторов, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 11,19 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, до 2 886,99 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее золото достигло нового рекордного значения в 2 887,89 пункта. В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,24% - до 32,943 доллара за унцию. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа. Также он добавил, что США могут отправить своих военных в Газу в случае необходимости. "Кому же не подходит надежный актив в подобном сценарии? Отсутствие хороших новостей относительно переговоров между США и Китаем, а также усиление напряженности в связи с новостями, связанных с Газой, продолжат оказывать дополнительное повышательное давление на золото, независимо от направления курса доллара", - сказала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
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рынки, сша, comex, золото
Экономика, Рынки, США, Comex, золото
09:11 05.02.2025
 
Цена на золото обновила рекорд

Цена фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 11,19 доллара

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет, обновляя в ходе торгов рекордное значение, на увеличении спроса мировых инвесторов, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 11,19 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, до 2 886,99 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее золото достигло нового рекордного значения в 2 887,89 пункта.
В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,24% - до 32,943 доллара за унцию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа. Также он добавил, что США могут отправить своих военных в Газу в случае необходимости.
"Кому же не подходит надежный актив в подобном сценарии? Отсутствие хороших новостей относительно переговоров между США и Китаем, а также усиление напряженности в связи с новостями, связанных с Газой, продолжат оказывать дополнительное повышательное давление на золото, независимо от направления курса доллара", - сказала агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
Золото - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Цена на золото вышла на новый исторический максимум
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