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Россияне впервые вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире

Россияне впервые вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире - 05.02.2025, ПРАЙМ

Россияне впервые вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире

Россияне в прошлом году приобрели максимальный объем золота с 2013 года и впервые вошли в пятерку в мире по спросу на этот драгоценный металл, следует из... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T10:43+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россияне в прошлом году приобрели максимальный объем золота с 2013 года и впервые вошли в пятерку в мире по спросу на этот драгоценный металл, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Так, в прошлом году спрос на золото среди россиян вырос до 75,6 тонны, что на 6,2% больше показателя годом ранее. Это стало максимальным объемом закупок с 2013 года, когда жители России приобрели рекордный объем драгоценного металла - 79,7 тонны. В расчете на одного жителя спрос на золото увеличился до 0,52 грамма с 0,49 грамма годом ранее. В прошлом году помимо России лишь еще две страны, входящие в десятку крупнейших любителей золота в мире, нарастили спрос на него - это Индия и Таиланд. Индийцы купили на 5,5% золота больше, чем годом ранее - 802,8 тонны, оставшись вторыми в мире по спросу на него. Тайцы же увеличили интерес к этому металлу сильнее любой другой нации - сразу на 13%, до 48,8 тонны, что позволило им стать десятыми в мире. Жители Китая двенадцатый год подряд сохраняли лидерство по объему покупок золота, однако в прошлом году на фоне роста цен на золото их интерес к металлу немного охладел - на 10,4%, до 815,5 тонны. Тройку лидеров замыкали США, где спрос сократился сразу на 16,9% - до 209,9 тонны. В Турции, которая стала четвертой по закупкам населением золота, спрос на металл упал сильнее всего среди крупнейших покупателей - на 20,4%, до 153,1 тонны. В десятку также вошли Иран (-3,8%, 69 тонн), Вьетнам (-0,4%, 55,3 тонны), Саудовская Аравия (-3,7%, 50,3 тонны) и Египет (-12,1%, 50,1 тонны).

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