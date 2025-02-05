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Центробанки приобрели свыше одной тысячи тонн золота

Центробанки приобрели свыше одной тысячи тонн золота - 05.02.2025, ПРАЙМ

Центробанки приобрели свыше одной тысячи тонн золота

Центральные банки третий год подряд приобрели в свои международные резервы свыше 1 тысячи тонн золота, однако в прошлом году темпы закупок вновь сократились -... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T11:54+0300

2025-02-05T11:54+0300

2025-02-05T11:54+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Центральные банки третий год подряд приобрели в свои международные резервы свыше 1 тысячи тонн золота, однако в прошлом году темпы закупок вновь сократились - на 0,6%, говорится в отчете Всемирного совета по золоту. Так, в прошлом году финансовые регуляторы приобрели 1045 тонн золота против 1051 тонны годом ранее. Рекордные объемы драгоценного металла центробанки закупили в 2022 году на уровне 1080 тонн. Основным покупателем золота в прошлом году был Национальный банк Польши, который увеличил свои резервы на 90 тонн. Наращивание золотого запаса проходит в рамках политики польского финансового регулятора по увеличению доли золота в резервах до 20%. Сейчас эта доля составляет 17%, или 448 тонн. Продолжили увеличивать вложения в золото и другие европейские центробанки. Так, Чешский национальный банк нарастил свои резервы за год на 20 тонн, что стало самым большим годовым приростом с 1993 года. Теперь в местных хранилищах находится около 50 тонн, хотя еще два года назад этот показатель составлял около 12 тонн. В прошлом году впервые с 2021 года вновь закупался этим драгоценным металлом и центральный банк Венгрии на фоне "более высокой неопределенности в экономике", в результате его запасы увеличились на 16 тонн, до 110 тонн. При этом вторым крупнейшим в мире покупателем золота среди центробанков стал турецкий регулятор, который за год увеличил вложения в этот драгоценный металл на 75 тонн. Тройку лидеров замыкает Индия, которая нарастила покупки за год почти в пять раз - до 73 тонн с 16 тонн. Народный банк Китая в прошлом году приобрел 44 тонны золота, ЦБ Ирака - 20 тонн, а Узбекистана и Ганы - по 11 тонн. Среди крупнейших продавцов золота в прошлом году были Филиппины, которые на фоне высоких цен на металл за год продали около 30 тонн, а также Казахстан и Сингапур (по 10 тонн). Банк России в прошлом году, согласно отчету, приобрел около 3 тонн золота, однако не в резервы, а для чеканки монет, предполагают авторы. При этом сам регулятор ранее сообщал, что запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2024 год не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января годом ранее.

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финансы, банки, золото