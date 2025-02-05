Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой спрос на золото вырос до рекордных показателей - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250205/zoloto-854687908.html
Мировой спрос на золото вырос до рекордных показателей
Мировой спрос на золото вырос до рекордных показателей - 05.02.2025, ПРАЙМ
Мировой спрос на золото вырос до рекордных показателей
Мировой спрос на золото по итогам 2024 года вырос на 1% в натуральном выражении, до 4974 тонн, в том числе в четвертом квартале - на 12%, до 1277 тонн,... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T12:00+0300
2025-02-05T12:00+0300
экономика
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировой спрос на золото по итогам 2024 года вырос на 1% в натуральном выражении, до 4974 тонн, в том числе в четвертом квартале - на 12%, до 1277 тонн, говорится в отчете Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Общий спрос на золото (включая внебиржевые инвестиции) вырос на 1% год к году... достигнув рекордного годового объема в 4 974 тонны... Общее предложение золота выросло на 1% год к году до 4 975 тонн", - говорится в отчете. Результат достигнут за счёт четвертого квартала, который тоже стал рекордным, когда спрос на драгметалл увеличился на 12% в годовом выражении, до 1277 тонн. При этом предложение составило 1297,4 тонны, что на 1% больше аналогичного периода 2023 года, следует из данных WGC. Спрос на драгметалл в стоимостном выражении из-за сочетания рекордных цен и объемов покупки золота в четвертом квартале составил 111 миллиардов долларов, а по итогам всего прошлого года вырос до самого высокого за всю историю годового значения в 382 миллиарда долларов. По оценке Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) стоимость драгоценного металла достигала 40 новых ценовых максимумов в течение прошлого года. А среднегодовая цена составила 2 386 долларов за унцию, увеличившись на 23%. При этом, как следует из данных организации, рекордные результаты были достигнуты во многом за счёт мировых центробанков. В течение года они продолжали накапливать золото, покупки превысили 1 тысячу тонн третий год подряд, резко ускорившись в четвертом квартале - до 333 тонн. "Золотые украшения были явным исключением: годовое потребление упало на 11%, до 1877 тонн, поскольку потребители могли позволить себе покупать драгметалл в меньших количествах", - добавляется в отчете. А годовой спрос на слитки и монеты соответствовал 2023 году и составил 1186 тонн. WGC также прогнозирует на весь 2025 год, что центральные банки и инвесторы будут стимулировать спрос на золото из-за макроэкономической неопределенности, увеличивающей важность роль золота как актива-убежища.
https://1prime.ru/20250205/zoloto-854679267.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_eb04a0ccf844fa5767c011199a7147e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото
Экономика, золото
12:00 05.02.2025
 
Мировой спрос на золото вырос до рекордных показателей

WGC: мировой спрос на золото по итогам 2024 года вырос до рекордных 4974 тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировой спрос на золото по итогам 2024 года вырос на 1% в натуральном выражении, до 4974 тонн, в том числе в четвертом квартале - на 12%, до 1277 тонн, говорится в отчете Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
"Общий спрос на золото (включая внебиржевые инвестиции) вырос на 1% год к году... достигнув рекордного годового объема в 4 974 тонны... Общее предложение золота выросло на 1% год к году до 4 975 тонн", - говорится в отчете. Результат достигнут за счёт четвертого квартала, который тоже стал рекордным, когда спрос на драгметалл увеличился на 12% в годовом выражении, до 1277 тонн. При этом предложение составило 1297,4 тонны, что на 1% больше аналогичного периода 2023 года, следует из данных WGC.
Спрос на драгметалл в стоимостном выражении из-за сочетания рекордных цен и объемов покупки золота в четвертом квартале составил 111 миллиардов долларов, а по итогам всего прошлого года вырос до самого высокого за всю историю годового значения в 382 миллиарда долларов. По оценке Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) стоимость драгоценного металла достигала 40 новых ценовых максимумов в течение прошлого года. А среднегодовая цена составила 2 386 долларов за унцию, увеличившись на 23%.
При этом, как следует из данных организации, рекордные результаты были достигнуты во многом за счёт мировых центробанков. В течение года они продолжали накапливать золото, покупки превысили 1 тысячу тонн третий год подряд, резко ускорившись в четвертом квартале - до 333 тонн.
"Золотые украшения были явным исключением: годовое потребление упало на 11%, до 1877 тонн, поскольку потребители могли позволить себе покупать драгметалл в меньших количествах", - добавляется в отчете. А годовой спрос на слитки и монеты соответствовал 2023 году и составил 1186 тонн.
WGC также прогнозирует на весь 2025 год, что центральные банки и инвесторы будут стимулировать спрос на золото из-за макроэкономической неопределенности, увеличивающей важность роль золота как актива-убежища.
Золото, слитки
Цена на золото обновила рекорд
09:11
 
Экономиказолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала