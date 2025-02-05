https://1prime.ru/20250205/zoloto-854687908.html

Мировой спрос на золото вырос до рекордных показателей

Мировой спрос на золото вырос до рекордных показателей - 05.02.2025, ПРАЙМ

Мировой спрос на золото вырос до рекордных показателей

Мировой спрос на золото по итогам 2024 года вырос на 1% в натуральном выражении, до 4974 тонн, в том числе в четвертом квартале - на 12%, до 1277 тонн,... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T12:00+0300

2025-02-05T12:00+0300

2025-02-05T12:00+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировой спрос на золото по итогам 2024 года вырос на 1% в натуральном выражении, до 4974 тонн, в том числе в четвертом квартале - на 12%, до 1277 тонн, говорится в отчете Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Общий спрос на золото (включая внебиржевые инвестиции) вырос на 1% год к году... достигнув рекордного годового объема в 4 974 тонны... Общее предложение золота выросло на 1% год к году до 4 975 тонн", - говорится в отчете. Результат достигнут за счёт четвертого квартала, который тоже стал рекордным, когда спрос на драгметалл увеличился на 12% в годовом выражении, до 1277 тонн. При этом предложение составило 1297,4 тонны, что на 1% больше аналогичного периода 2023 года, следует из данных WGC. Спрос на драгметалл в стоимостном выражении из-за сочетания рекордных цен и объемов покупки золота в четвертом квартале составил 111 миллиардов долларов, а по итогам всего прошлого года вырос до самого высокого за всю историю годового значения в 382 миллиарда долларов. По оценке Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) стоимость драгоценного металла достигала 40 новых ценовых максимумов в течение прошлого года. А среднегодовая цена составила 2 386 долларов за унцию, увеличившись на 23%. При этом, как следует из данных организации, рекордные результаты были достигнуты во многом за счёт мировых центробанков. В течение года они продолжали накапливать золото, покупки превысили 1 тысячу тонн третий год подряд, резко ускорившись в четвертом квартале - до 333 тонн. "Золотые украшения были явным исключением: годовое потребление упало на 11%, до 1877 тонн, поскольку потребители могли позволить себе покупать драгметалл в меньших количествах", - добавляется в отчете. А годовой спрос на слитки и монеты соответствовал 2023 году и составил 1186 тонн. WGC также прогнозирует на весь 2025 год, что центральные банки и инвесторы будут стимулировать спрос на золото из-за макроэкономической неопределенности, увеличивающей важность роль золота как актива-убежища.

https://1prime.ru/20250205/zoloto-854679267.html

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золото