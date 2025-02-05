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Россия осталась пятой страной в мире по золотому запасу

Россия осталась пятой страной в мире по золотому запасу - 05.02.2025, ПРАЙМ

Россия осталась пятой страной в мире по золотому запасу

Россия по итогам прошлого года осталась пятой страной в мире по объему золотых резервов, следует из данных Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T13:31+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года осталась пятой страной в мире по объему золотых резервов, следует из данных Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). Лидером по объему золота в хранилищах в прошлом году оставались США, у которых в запасах находится 8,13 тысячи тонн золота. Второй остается Германия с 3,35 тысячи тонн, а третьей - Италия с 2,45 тысячи тонн. Четвертой по итогам прошлого года была Франция, чьи резервы составляют 2,44 тысячи тонн. Россия же осталась пятой страной в мире по объему золотого запаса, который составлял по итогам года 2,36 тысячи тонн. Вышеназванные страны в прошлом году держали свои резервы неизменными, а вот следующая пятерка была более активной на рынке. Так, Китай увеличил золотой запас до 2,28 тысячи тонн с 2,24 тысячи годом ранее и остался шестым по этому показателю. Швейцария, не закупавшая в прошлом году золото, сохранила резервы на уровне 1040 тонн. Индия нарастила запас до 876,2 тонны золота, хотя еще годом ранее показатель составлял 803,6 тонны. Это позволило стране стать восьмой по золотым резервам, потеснив Японию на девятое место - та сохранила свой запас неизменным на уровне 846 тонн. Турция вытеснила из десятки Нидерланды: первая увеличила запасы за прошлый год до 615 тонн с 540,2 тонн, а вторые покупок не совершали. Также ранее в среду организация сообщила, что мировые центральные банки третий год подряд приобрели в свои международные резервы свыше 1 тысячи тонн золота, при этом главным покупателем был ЦБ Польши с приростом в 90 тонн.

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