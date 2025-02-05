https://1prime.ru/20250205/zoloto-854691202.html

Биржевая стоимость золота превысила рекордные 2900 долларов

Биржевая стоимость золота превысила рекордные 2900 долларов - 05.02.2025, ПРАЙМ

Биржевая стоимость золота превысила рекордные 2900 долларов

Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T13:38+0300

2025-02-05T13:38+0300

2025-02-05T14:07+0300

экономика

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 13.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 23,71 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,82%, до 2 899,51 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2 901,41 доллара.

https://1prime.ru/20250205/zoloto-854690779.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото