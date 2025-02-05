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Биржевая стоимость золота превысила рекордные 2900 долларов
Биржевая стоимость золота превысила рекордные 2900 долларов - 05.02.2025, ПРАЙМ
Биржевая стоимость золота превысила рекордные 2900 долларов
Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T13:38+0300
2025-02-05T13:38+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 13.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 23,71 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,82%, до 2 899,51 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2 901,41 доллара.
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золото
Биржевая стоимость золота превысила рекордные 2900 долларов
Биржевая стоимость золото в мире превысила рекордные 2900 долларов за унцию
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 23,71 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,82%, до 2 899,51 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 2 901,41 доллара.
Россия осталась пятой страной в мире по золотому запасу