https://1prime.ru/20250205/zoloto-854700038.html

Рынок золота на Мосбирже вырос вдвое

Рынок золота на Мосбирже вырос вдвое - 05.02.2025, ПРАЙМ

Рынок золота на Мосбирже вырос вдвое

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января 2025 года увеличился почти в 2 раза (+95,5%) в сравнении с январём годом ранее - до... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T17:51+0300

2025-02-05T17:51+0300

2025-02-05T17:52+0300

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МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января 2025 года увеличился почти в 2 раза (+95,5%) в сравнении с январём годом ранее - до 13,683 тонны, по серебру – вырос более чем в 3 раза (+236,7) - до 21,552 тонны, следует из материалов ежедневных итогов торгов биржи. В денежном выражении на Московской бирже в январе 2025 года было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 123,44 миллиарда рублей против 40,9 миллиарда рублей в январе 2024 года. Объем торгов золотом составил 120,7 миллиарда рублей, серебром - 2,7 миллиарда рублей. Кроме этого, с 21 октября 2024 года биржа начала торги платиной и палладием. Торги и расчеты проводятся также в российских рублях с участием центрального контрагента. Профессиональным участникам рынка и их клиентам, в том числе частным инвесторам, доступны операции купли-продажи платины и палладия в рублёвых ценах за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM) и инструменты своп. По итогам 2024 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (123,3 тонны) и серебром (252,4 тонны) на общую сумму 861,8 миллиарда рублей. В 2023 году было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на 469,8 миллиарда рублей против 122,8 миллиарда рублей в 2022 году - 32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра. Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище. Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организации: 56 банков, 33 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.

https://1prime.ru/20250205/zoloto-854691202.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, рынок золота