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Цена на золото пошла вверх после выхода американской статистики
Цена на золото пошла вверх после выхода американской статистики - 05.02.2025, ПРАЙМ
Цена на золото пошла вверх после выхода американской статистики
Цена на золото растет в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T19:21+0300
2025-02-05T19:21+0300
2025-02-05T19:24+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 19.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17,09 доллара, или на 0,58% - до 2 892,89 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,42% - до 32,883 доллара за унцию. Ранее американский Институт управления поставками сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в январе сократился до 52,8% с уровня декабря в 54%. Аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя. Слабая статистика оказывает давление на курс доллара, что, в свою очередь, способствует росту котировок золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) вечером снижается на 0,47%, до 107,49 пункта. Золото дорожает третью торговую сессию подряд. В ходе торгов среды цена впервые в истории превысила отметку в 2900 долларов за тройскую унцию.
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золото, цена
Цена на золото пошла вверх после выхода американской статистики
Цена на золото растет после публикации выхода американской макростатистики
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17,09 доллара, или на 0,58% - до 2 892,89 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,42% - до 32,883 доллара за унцию.
Ранее американский Институт управления поставками сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в январе сократился до 52,8% с уровня декабря в 54%. Аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя.
Слабая статистика оказывает давление на курс доллара, что, в свою очередь, способствует росту котировок золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) вечером снижается на 0,47%, до 107,49 пункта.
Россия осталась пятой страной в мире по золотому запасу
Золото дорожает третью торговую сессию подряд. В ходе торгов среды цена впервые в истории превысила отметку в 2900 долларов за тройскую унцию.