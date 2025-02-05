https://1prime.ru/20250205/zoloto-854703407.html

Цена на золото пошла вверх после выхода американской статистики

Цена на золото пошла вверх после выхода американской статистики - 05.02.2025, ПРАЙМ

Цена на золото пошла вверх после выхода американской статистики

Цена на золото растет в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 05.02.2025, ПРАЙМ

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экономика

золото

цена

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 19.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17,09 доллара, или на 0,58% - до 2 892,89 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,42% - до 32,883 доллара за унцию. Ранее американский Институт управления поставками сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в январе сократился до 52,8% с уровня декабря в 54%. Аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя. Слабая статистика оказывает давление на курс доллара, что, в свою очередь, способствует росту котировок золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) вечером снижается на 0,47%, до 107,49 пункта. Золото дорожает третью торговую сессию подряд. В ходе торгов среды цена впервые в истории превысила отметку в 2900 долларов за тройскую унцию.

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золото, цена