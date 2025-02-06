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В РСТ зафиксировали рост спроса на туры в Абхазию - 06.02.2025, ПРАЙМ
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В РСТ зафиксировали рост спроса на туры в Абхазию
В РСТ зафиксировали рост спроса на туры в Абхазию - 06.02.2025, ПРАЙМ
В РСТ зафиксировали рост спроса на туры в Абхазию
Спрос россиян на путевки в Абзахию вновь начал расти после снижения интереса в декабре-январе, это связано с благоприятной новостной повесткой, сообщили в... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T12:24+0300
2025-02-06T12:24+0300
туризм
абхазия
россия
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МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Спрос россиян на путевки в Абзахию вновь начал расти после снижения интереса в декабре-январе, это связано с благоприятной новостной повесткой, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Российские туроператоры надеются, что после выборов, запланированных в Абхазии на 15 февраля, обстановка в республике полностью нормализуется и летний сезон пройдет в обычном режиме. Несмотря на снижение интереса к направлению в декабре-январе, сейчас, на фоне благоприятной новостной повестки, спрос на абхазские курорты вновь начал расти", - сообщили в союзе. Со ссылкой на туроператора "Алеан" там уточнили, что в середине января снижение спроса на отдых в Абхазии составляло более чем 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Там рассказали, что сейчас идут бронирования отелей не только на лето, но и на осень. Уточняется, что крупные объекты размещения повысили цены не более чем на 5-10%. "В дальнейшем в вопросах стоимости отельеры будут ориентироваться на спрос и загрузку объекта. Сейчас снижения цен нет", - указали в сообщении. В компании "Мультитур" также не видят значительного спада интереса к Абхазии, как и снижения цен в отелях. "Бронирования отелей на лето были перед Новым годом, сейчас идут в замедленном режиме... Как только закончатся места в Сочи, чего можно ожидать к марту, так как рынок уже близок к насыщению, прогнозируем активизацию спроса на Абхазию", - процитировали в РСТ слова представителя компании. Во второй половине ноября из-за внутриполитической ситуации в Абхазии Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в республику, а туроператорам приостановить продажу путевок и не применять штрафные санкции при отмене поездок. Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля.
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туризм, абхазия, россия
Туризм, АБХАЗИЯ, РОССИЯ
12:24 06.02.2025
 
В РСТ зафиксировали рост спроса на туры в Абхазию

РСТ: спрос на туры в Абхазию из России после снижения начал вновь расти

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАбхазия. Горное озеро Рица
Абхазия. Горное озеро Рица - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Спрос россиян на путевки в Абзахию вновь начал расти после снижения интереса в декабре-январе, это связано с благоприятной новостной повесткой, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Российские туроператоры надеются, что после выборов, запланированных в Абхазии на 15 февраля, обстановка в республике полностью нормализуется и летний сезон пройдет в обычном режиме. Несмотря на снижение интереса к направлению в декабре-январе, сейчас, на фоне благоприятной новостной повестки, спрос на абхазские курорты вновь начал расти", - сообщили в союзе.
Со ссылкой на туроператора "Алеан" там уточнили, что в середине января снижение спроса на отдых в Абхазии составляло более чем 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Там рассказали, что сейчас идут бронирования отелей не только на лето, но и на осень. Уточняется, что крупные объекты размещения повысили цены не более чем на 5-10%. "В дальнейшем в вопросах стоимости отельеры будут ориентироваться на спрос и загрузку объекта. Сейчас снижения цен нет", - указали в сообщении.
В компании "Мультитур" также не видят значительного спада интереса к Абхазии, как и снижения цен в отелях. "Бронирования отелей на лето были перед Новым годом, сейчас идут в замедленном режиме... Как только закончатся места в Сочи, чего можно ожидать к марту, так как рынок уже близок к насыщению, прогнозируем активизацию спроса на Абхазию", - процитировали в РСТ слова представителя компании.
Во второй половине ноября из-за внутриполитической ситуации в Абхазии Минэкономразвития рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в республику, а туроператорам приостановить продажу путевок и не применять штрафные санкции при отмене поездок.
Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля.
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