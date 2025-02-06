https://1prime.ru/20250206/abkhaziya-854728324.html
Минтранс России назвал срок начала прямых полетов в Абхазию
Минтранс России назвал срок начала прямых полетов в Абхазию - 06.02.2025, ПРАЙМ
Минтранс России назвал срок начала прямых полетов в Абхазию
Регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года, сообщил Минтранс РФ. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:28+0300
2025-02-06T16:28+0300
2025-02-06T16:42+0300
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МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года, сообщил Минтранс РФ. "Заинтересованность в выполнении полетов между Россией и Абхазией уже выразил ряд российских авиакомпаний. Тестовый рейс в аэропорт запланирован на 7 февраля 2025 года. Регулярное прямое воздушное сообщение планируется возобновить в мае текущего года, после более чем 30-летнего перерыва", - говорится в сообщении Минтранса по итогам встречи его главы Романа Старовойта и видного политического деятеля Абхазии Бадры Гунба. Сухумский аэропорт имени В.Г. Ардзинбы был закрыт для полетов с 1993 года. Ранее в четверг Старовойт на встрече с Бадрой Гунба сообщил, что тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится уже 7 февраля, а открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу летнего сезона. В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.
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россия, абхазия, авиакомпании, минтранс рф, роман старовойт
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, авиакомпании, Минтранс РФ, Роман Старовойт
Минтранс России назвал срок начала прямых полетов в Абхазию
Прямые перелеты между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае 2025 года
МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года, сообщил Минтранс РФ.
"Заинтересованность в выполнении полетов между Россией и Абхазией уже выразил ряд российских авиакомпаний. Тестовый рейс в аэропорт запланирован на 7 февраля 2025 года. Регулярное прямое воздушное сообщение планируется возобновить в мае текущего года, после более чем 30-летнего перерыва", - говорится в сообщении Минтранса по итогам встречи его главы Романа Старовойта и видного политического деятеля Абхазии Бадры Гунба.
Сухумский аэропорт имени В.Г. Ардзинбы был закрыт для полетов с 1993 года.
Минтранс России сообщил, какие авиакомпании намерены летать в Сухум
Ранее в четверг Старовойт на встрече с Бадрой Гунба сообщил, что тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится уже 7 февраля, а открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу летнего сезона.
В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.