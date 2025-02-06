https://1prime.ru/20250206/abkhaziya-854732152.html

Россия согласна с позицией Абхазии по поводу реализации инвестсоглашения

Россия согласна с позицией Абхазии по поводу реализации инвестсоглашения - 06.02.2025, ПРАЙМ

Россия согласна с позицией Абхазии по поводу реализации инвестсоглашения

Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не будет реализовано в том виде, в котором оно было ранее, заявил вице-премьер РФ | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T17:53+0300

2025-02-06T17:53+0300

2025-02-06T17:56+0300

россия

абхазия

инвестиции

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия согласна с Абхазией в том, что инвестиционное соглашение между странами не будет реализовано в том виде, в котором оно было ранее, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам переговоров с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. "Мы вернемся к его рассмотрению и обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии. Это будет документ, который будет учитывать интересы всех сторон", - прокомментировал Новак реализацию инвестсоглашения. Гунба подчеркнул, что Абхазия и дальше будет создавать условия для привлечения инвестиций из России. "Для нас это очень важное направление. При этом хотелось бы, чтобы баланс интересов был сохранен. Это интересы инвесторов и интересы граждан нашей страны, нашего государства, и бизнес-сообщества. Мы привержены привлечению инвестиций из России. За последние годы более 25 миллиардов рублей привлечено в рамках нашей деятельности в виде инвестиций в экономику Абхазии. И мы будем создавать дополнительные благоприятные условия для привлечения инвестиций", - отметил абхазский политик. Инвестиционный климат очень важен, он дает возможность создания дополнительных рабочих мест, увеличения налогооблагаемой базы, развития страны, резюмировал Бадра Гунба.

https://1prime.ru/20250206/abkhaziya-854728324.html

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россия, абхазия, инвестиции