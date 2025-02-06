https://1prime.ru/20250206/abkhaziya-854732601.html

Россия создаст спецфонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

Россия создаст спецфонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии - 06.02.2025, ПРАЙМ

Россия создаст спецфонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на этот год выделено уже 100... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:00+0300

2025-02-06T18:00+0300

2025-02-06T18:00+0300

экономика

абхазия

россия

малый бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84186/90/841869042_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_35c9b7e7b3f62d46c0822f764eec9d36.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на этот год выделено уже 100 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Уже на этот год выделено 100 миллионов рублей", - рассказал Новак в ходе встречи с Гунбой, добавив, что Россия по инициативе абхазского политика создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. Вице-премьер пояснил, что развитие экономики - это не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего, на этом направлении есть большой потенциал для Абхазии. "Ряд проектов уже реализуется. Это очень хороший и эффективный инструмент для обеспечения занятости населения, привлечения туристов, развития экономики в целом", - уточнил он. Гунба поблагодарил за такое решение. "Мы действительно ощущаем поддержку в развитии предпринимательства в Абхазии", - подчеркнул абхазский политик. Он отметил, что действует программа льготного кредитования, в рамках которой российские банки осуществили финансирование предпринимателей в Абхазии более чем на 5 миллиардов рублей. Они "реализовывают очень важные проекты, которые создают дополнительные условия для благосостояния граждан нашей страны, для нашей экономики в целом", добавил Гунба. "И в этом смысле, конечно же, если была бы возможность реализовать такую программу поддержки среднего предпринимательства, малого предпринимательства, я уверен, что это придало бы особый импульс к развитию предпринимательской деятельности в Абхазии. Спасибо вам большое", - сказал он.

https://1prime.ru/20250206/abkhaziya-854732152.html

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

абхазия, россия, малый бизнес