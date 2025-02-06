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Россия создаст спецфонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии - 06.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250206/abkhaziya-854732601.html
Россия создаст спецфонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии
Россия создаст спецфонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии - 06.02.2025, ПРАЙМ
Россия создаст спецфонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии
Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на этот год выделено уже 100... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:00+0300
2025-02-06T18:00+0300
экономика
абхазия
россия
малый бизнес
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на этот год выделено уже 100 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Уже на этот год выделено 100 миллионов рублей", - рассказал Новак в ходе встречи с Гунбой, добавив, что Россия по инициативе абхазского политика создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. Вице-премьер пояснил, что развитие экономики - это не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего, на этом направлении есть большой потенциал для Абхазии. "Ряд проектов уже реализуется. Это очень хороший и эффективный инструмент для обеспечения занятости населения, привлечения туристов, развития экономики в целом", - уточнил он. Гунба поблагодарил за такое решение. "Мы действительно ощущаем поддержку в развитии предпринимательства в Абхазии", - подчеркнул абхазский политик. Он отметил, что действует программа льготного кредитования, в рамках которой российские банки осуществили финансирование предпринимателей в Абхазии более чем на 5 миллиардов рублей. Они "реализовывают очень важные проекты, которые создают дополнительные условия для благосостояния граждан нашей страны, для нашей экономики в целом", добавил Гунба. "И в этом смысле, конечно же, если была бы возможность реализовать такую программу поддержки среднего предпринимательства, малого предпринимательства, я уверен, что это придало бы особый импульс к развитию предпринимательской деятельности в Абхазии. Спасибо вам большое", - сказал он.
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абхазия, россия, малый бизнес
Экономика, АБХАЗИЯ, РОССИЯ, малый бизнес
18:00 06.02.2025
 
Россия создаст спецфонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

Новак: Россия создаст спецфонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовый Афон. Абхазия
Новый Афон. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на этот год выделено уже 100 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Уже на этот год выделено 100 миллионов рублей", - рассказал Новак в ходе встречи с Гунбой, добавив, что Россия по инициативе абхазского политика создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии.
Вице-премьер пояснил, что развитие экономики - это не только крупный бизнес, но и поддержка малого и среднего, на этом направлении есть большой потенциал для Абхазии. "Ряд проектов уже реализуется. Это очень хороший и эффективный инструмент для обеспечения занятости населения, привлечения туристов, развития экономики в целом", - уточнил он.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Россия согласна с позицией Абхазии по поводу реализации инвестсоглашения
17:53
Гунба поблагодарил за такое решение.
"Мы действительно ощущаем поддержку в развитии предпринимательства в Абхазии", - подчеркнул абхазский политик. Он отметил, что действует программа льготного кредитования, в рамках которой российские банки осуществили финансирование предпринимателей в Абхазии более чем на 5 миллиардов рублей. Они "реализовывают очень важные проекты, которые создают дополнительные условия для благосостояния граждан нашей страны, для нашей экономики в целом", добавил Гунба.
"И в этом смысле, конечно же, если была бы возможность реализовать такую программу поддержки среднего предпринимательства, малого предпринимательства, я уверен, что это придало бы особый импульс к развитию предпринимательской деятельности в Абхазии. Спасибо вам большое", - сказал он.
 
ЭкономикаАБХАЗИЯРОССИЯмалый бизнес
 
 
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