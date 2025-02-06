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Новак: РФ готова найти решения, чтобы в Абхазии не был веерных отключений
Новак: РФ готова найти решения, чтобы в Абхазии не был веерных отключений - 06.02.2025, ПРАЙМ
Новак: РФ готова найти решения, чтобы в Абхазии не был веерных отключений
Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ответ на обращение известного... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:09+0300
2025-02-06T18:09+0300
2025-02-06T18:10+0300
энергетика
абхазия
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ответ на обращение известного политического деятеля Абхазии Бадры Гунба. "С завтрашнего дня постараемся сделать всё возможное, чтобы обеспечить полные поставки электроэнергии. Населению Абхазии и объектам социально-экономической сферы требуется дополнительный объем электричества, несмотря на те поставки, что осуществляет Россия по вашей просьбе. В качестве поддержки мы готовы найти соответствующие решения", - заявил Новак. По словам вице-премьера, в будущем Россия и Абхазия будут искать механизм, который обеспечит дальнейшую эксплуатацию энергетического сектора, в том числе его надёжность и развитие. Это могут быть, например, взаимозачёты по поставкам электроэнергии: Россия поставляет в определенный период, когда у Абхазии есть дефицит, а поставки в обратную сторону могут идти в другое время. Гунба отметил, что проблемы с энергетикой - это вопрос, который волнует граждан Абхазии в первую очередь, так как предоставленный по его просьбе в декабре гуманитарный переток из России уже подходит к концу. Поддержка РФ имеет решающее значение для энергобезопасности Абхазии.
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абхазия, россия, электроэнергия
Энергетика, АБХАЗИЯ, РОССИЯ, электроэнергия
Новак: РФ готова найти решения, чтобы в Абхазии не был веерных отключений
Новак: Россия готова найти решения для исключения веерных отключений в Абхазии
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ответ на обращение известного политического деятеля Абхазии Бадры Гунба.
"С завтрашнего дня постараемся сделать всё возможное, чтобы обеспечить полные поставки электроэнергии. Населению Абхазии и объектам социально-экономической сферы требуется дополнительный объем электричества, несмотря на те поставки, что осуществляет Россия по вашей просьбе. В качестве поддержки мы готовы найти соответствующие решения", - заявил Новак.
По словам вице-премьера, в будущем Россия и Абхазия будут искать механизм, который обеспечит дальнейшую эксплуатацию энергетического сектора, в том числе его надёжность и развитие. Это могут быть, например, взаимозачёты по поставкам электроэнергии: Россия поставляет в определенный период, когда у Абхазии есть дефицит, а поставки в обратную сторону могут идти в другое время.
Гунба отметил, что проблемы с энергетикой - это вопрос, который волнует граждан Абхазии в первую очередь, так как предоставленный по его просьбе в декабре гуманитарный переток из России уже подходит к концу. Поддержка РФ имеет решающее значение для энергобезопасности Абхазии.
Россия начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию