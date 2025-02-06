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В Хабаровском крае закрыли три аэропорта из-за снежного циклона

В Хабаровском крае закрыли три аэропорта из-за снежного циклона - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Хабаровском крае закрыли три аэропорта из-за снежного циклона

Три аэропорта закрыты в Хабаровском крае из-за снежного циклона, сообщила авиакомпания "Хабаровские авиалинии". | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T03:12+0300

2025-02-06T03:12+0300

2025-02-06T03:12+0300

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ХАБАРОВСК, 6 фев - ПРАЙМ. Три аэропорта закрыты в Хабаровском крае из-за снежного циклона, сообщила авиакомпания "Хабаровские авиалинии". Ранее синоптики прогнозировали, что сильный снег и шквалистый ветер до 23 метров в секунду накроют Хабаровский край в среду, непогода задержится в регионе на три дня - до 7 февраля. Снежный циклон охватит восточную часть региона: в Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Солнечном, Советско-Гаванском, Ванинском, Ульчском и Николаевском районах. На дорогах региона снежный накат и заносы. "Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 12.00 (5.00 мск), аэропорт Советской Гавани закрыт до 14.00 (7.00 мск) и аэропорт Херпучей закрыт до 16.00 (9.00 мск) на снегоочистку взлетно-посадочной полосы (ВПП)", - сообщает "Хабавиа". Отмечается также, что рейсы за 5 февраля по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Херпучи и в обратном направлении перенесены на 8 февраля по метеоусловиям Херпучей. С вечера среды было введено ограничение для движения автобусов по автомобильной дороге А-376 "Хабаровск-Лидога-Ванино" на участке с 420 по 533 километр (автодорога Лидога - Ванино в границах Ванинского муниципального района) и автодороги Р-297 "Амур" Хабаровск - Биробиджан на участках с 2103 по 1948 километр (в границах Смидовического района). Управление образования Хабаровска сообщило, что 5 и 6 февраля из-за ухудшения погодных условий вводится свободное посещение детьми школ города. В эти дни не планируется изучение новых тем. По прогнозам синоптиков, в Хабаровске – снег, метель. Температура днем до минус 12 градусов, ветер северо-восточный с порывами до 20 метров в секунду. По данным администрации Амурского района, закрыт проезд по ледовой переправе "Амурск – Вознесенское" на период прохождения циклона. По данным администрации Комсомольска-на-Амуре, в течение прошедшей ночи были отключения электричества в частном секторе поселков Хапсоль, Чкаловский, Силинский, многоквартирных домах в районе пересечения улиц Лазо и Водонасосная. Подача электричества была оперативно восстановлена. Утром в четверг отключены несколько многоквартирных домов на улице Дикопольцева, частный сектор поселка Мылки, Северное шоссе, микрорайон Амурсталь. По всем случаям работают аварийные бригады. Зафиксировано несколько порывов линий наружного освещения, есть поврежденные светофоры, обрывы обшивки балконов и фасадов. Ученики 1-4 классов переведены на удаленку. По информации ЕДДС, небольшой снег наблюдается в Солнечном, Бикинском, Ульчском, Ванинском, Советско-Гаванском, Николаевском, Хабаровском, Вяземском, имени Лазо районах края.

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