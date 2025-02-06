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В АКИТ высказались об идее ввести "российскую полку" на маркетплейсах

В АКИТ высказались об идее ввести "российскую полку" на маркетплейсах - 06.02.2025, ПРАЙМ

В АКИТ высказались об идее ввести "российскую полку" на маркетплейсах

"Российская полка" на маркетплейсах может привести к оттоку клиентов с площадок, потому что такой механизм является "сломанной" поисковой выдачей, не... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T13:54+0300

2025-02-06T13:54+0300

2025-02-06T13:54+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Российская полка" на маркетплейсах может привести к оттоку клиентов с площадок, потому что такой механизм является "сломанной" поисковой выдачей, не позволяющей находить нужные товары по конкретному запросу, рассказал РИА Новости президент АКИТ Артем Соколов. В понедельник депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать маркетплейсы показывать товары, произведенные в России, в первых 15 позициях своих каталогов или в результатах поиска. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит стимулировать развитие отечественной промышленности, повышая конкурентоспособность российских товаров, как следствие, повысится занятость населения и налоговых поступлений. "Заявленная цель - поддержка российских производителей - не имеет ничего общего с предложенным механизмом реализации инициативы. По факту предлагается "сломанная" поисковая выдача, которая неминуемо приведет к оттоку клиентов с площадки, потому что поиск не позволит находить нужные товары по конкретному запросу", - сказал Соколов. По его мнению, введение такого механизма может вызвать обратный эффект. "Если предложения напрямую активно навязываются, это всегда вызывает реакцию отторжения и даже протест", - отметил Соколов, добавив, что любовь к брендам или к отечественным товарам не достигается такими методами.

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