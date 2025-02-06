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"Дочка" британской BP продаст свои активы в Германии - 06.02.2025, ПРАЙМ
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"Дочка" британской BP продаст свои активы в Германии
"Дочка" британской BP продаст свои активы в Германии - 06.02.2025, ПРАЙМ
"Дочка" британской BP продаст свои активы в Германии
BP Europa SE, дочерняя компания британской энергетической BP, ищет покупателей своего немецкого подразделения, планирует заключить соглашение в 2025 году,... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:31+0300
2025-02-06T16:31+0300
экономика
бизнес
германия
bp
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. BP Europa SE, дочерняя компания британской энергетической BP, ищет покупателей своего немецкого подразделения, планирует заключить соглашение в 2025 году, следует из пресс-релиза BP. "BP Europa SE сегодня объявила о намерении выставить на потенциальную продажу свое подразделение в Германии Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen", - говорится в сообщении. Штат Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen насчитывает около 2 тысяч человек. Компания управляет заводами в общине Хорст и на севере города Гельзенкирхен, мощность нефтепереработки которых составляет около 12 миллионов тонн нефти в год. Компания также владеет резервуарным парком в городе Ботроп и является владельцем производителя растворителей DHC Solvent Chemie. Отмечается, что процесс поиска покупателя начнется немедленно, а заключение договора запланировано на текущий год. В процессе продажи нефтеперерабатывающий завод продолжит работать в обычном режиме. BP - британская энергетическая компания, основанная в 1909 году. Входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Компания работает в 61 стране, ее штат в мире составляет 87,8 тысячи сотрудников.
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бизнес, германия, bp
Экономика, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, BP
16:31 06.02.2025
 
"Дочка" британской BP продаст свои активы в Германии

BP Europa SE продаст свои активы в Германии

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. BP Europa SE, дочерняя компания британской энергетической BP, ищет покупателей своего немецкого подразделения, планирует заключить соглашение в 2025 году, следует из пресс-релиза BP.
"BP Europa SE сегодня объявила о намерении выставить на потенциальную продажу свое подразделение в Германии Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen", - говорится в сообщении.
Штат Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen насчитывает около 2 тысяч человек. Компания управляет заводами в общине Хорст и на севере города Гельзенкирхен, мощность нефтепереработки которых составляет около 12 миллионов тонн нефти в год. Компания также владеет резервуарным парком в городе Ботроп и является владельцем производителя растворителей DHC Solvent Chemie.
Отмечается, что процесс поиска покупателя начнется немедленно, а заключение договора запланировано на текущий год. В процессе продажи нефтеперерабатывающий завод продолжит работать в обычном режиме.
BP - британская энергетическая компания, основанная в 1909 году. Входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Компания работает в 61 стране, ее штат в мире составляет 87,8 тысячи сотрудников.
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ЭкономикаБизнесГЕРМАНИЯBP
 
 
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