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"Дочка" британской BP продаст свои активы в Германии

"Дочка" британской BP продаст свои активы в Германии - 06.02.2025, ПРАЙМ

"Дочка" британской BP продаст свои активы в Германии

BP Europa SE, дочерняя компания британской энергетической BP, ищет покупателей своего немецкого подразделения, планирует заключить соглашение в 2025 году,... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T16:31+0300

2025-02-06T16:31+0300

2025-02-06T16:31+0300

экономика

бизнес

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bp

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. BP Europa SE, дочерняя компания британской энергетической BP, ищет покупателей своего немецкого подразделения, планирует заключить соглашение в 2025 году, следует из пресс-релиза BP. "BP Europa SE сегодня объявила о намерении выставить на потенциальную продажу свое подразделение в Германии Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen", - говорится в сообщении. Штат Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen насчитывает около 2 тысяч человек. Компания управляет заводами в общине Хорст и на севере города Гельзенкирхен, мощность нефтепереработки которых составляет около 12 миллионов тонн нефти в год. Компания также владеет резервуарным парком в городе Ботроп и является владельцем производителя растворителей DHC Solvent Chemie. Отмечается, что процесс поиска покупателя начнется немедленно, а заключение договора запланировано на текущий год. В процессе продажи нефтеперерабатывающий завод продолжит работать в обычном режиме. BP - британская энергетическая компания, основанная в 1909 году. Входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Компания работает в 61 стране, ее штат в мире составляет 87,8 тысячи сотрудников.

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бизнес, германия, bp