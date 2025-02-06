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Акции Ford Motor снизились в цене на постторгах

Акции Ford Motor снизились в цене на постторгах - 06.02.2025, ПРАЙМ

Акции Ford Motor снизились в цене на постторгах

Акции американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. снижаются в цене после закрытия основных торгов на 4,5% после выхода финансовой отчетности, следует из | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T09:39+0300

2025-02-06T09:39+0300

2025-02-06T09:39+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Акции американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. снижаются в цене после закрытия основных торгов на 4,5% после выхода финансовой отчетности, следует из данных торгов и материалов компании. По состоянию на 9.26 мск акции компании дешевеют на постторгах на 4,5%, до 9,56 доллара. Торги среды акции завершили снижением на 1,48%, до 10,01 доллара. Ford представил прогноз на 2025 год, согласно которому компания ожидает прибыль до вычета процентов и налогов в размере от 7 до 8,5 миллиардов долларов, что меньше показателя за предыдущий год в 10,2 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль компании на акцию в четвертом квартале составила 0,39 доллара при прогнозе аналитиков в 0,36 доллара. А выручка выросла на 4,8% в годовом выражении, до 48,2 миллиарда долларов при ожиданиях аналитиков в 47,79 миллиарда. В то же время разводненная прибыль на акцию составила 0,45 доллара после убытка годом ранее в 0,13 доллара. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале составила 1,824 миллиарда долларов после убытка в 526 миллионов долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за весь прошлый год составила 5,879 миллиарда, что на 35% больше, чем в 2023 году. Разводненная прибыль на акцию составила 1,46 доллара после 1,08 доллара годом ранее. Выручка за прошлый год поднялась на 4,6%, до 184,992 миллиарда долларов. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании в мире составляет около 186 тысяч человек.

https://1prime.ru/20241004/ford-851995865.html

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рынки, ford, торги