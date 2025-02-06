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Авиакомпании-партнеры системы "Леонардо" отметили рост пассажиропотока

Авиакомпании-партнеры системы "Леонардо" отметили рост пассажиропотока - 06.02.2025, ПРАЙМ

Авиакомпании-партнеры системы "Леонардо" отметили рост пассажиропотока

Авиакомпании-партнеры отечественной системы "Леонардо", развитием которой занимаются компании "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") и "Сирена-Трэвел", в | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T10:30+0300

2025-02-06T10:30+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Авиакомпании-партнеры отечественной системы "Леонардо", развитием которой занимаются компании "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") и "Сирена-Трэвел", в 2024 году увеличили пассажиропоток на 21%, сообщил заместитель генерального директора "Ростеха" Александр Назаров. "По итогам 2024 года в наших авиакомпаниях-партнерах, которых сейчас больше 60, рост перевозок составил около 21% по сравнению с 2023 годом. Этот результат наглядно показывает, что система "Леонардо" работает эффективно и обеспечивает, как и планировалось, независимость букинга от зарубежного программного обеспечения", - рассказал Назаров. Система обслуживания пассажиров "Леонардо" (Passenger Service System, PSS) - полностью российская разработка. Она включает набор решений, построенных по стандартам Международной ассоциация воздушного транспорта, и автоматизирует рутинные процессы для авиакомпаний. Функционал системы расширился в 2024 году. Стала доступна возможность оплатить билет милями одной авиакомпании в другой, а купить билет на рейс теперь можно до конца регистрации. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет 800 производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

https://1prime.ru/20250205/rosaviatsiya-854685955.html

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бизнес, ростех, авиация