Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпании-партнеры системы "Леонардо" отметили рост пассажиропотока - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250206/aviakompanii-854714187.html
Авиакомпании-партнеры системы "Леонардо" отметили рост пассажиропотока
Авиакомпании-партнеры системы "Леонардо" отметили рост пассажиропотока - 06.02.2025, ПРАЙМ
Авиакомпании-партнеры системы "Леонардо" отметили рост пассажиропотока
Авиакомпании-партнеры отечественной системы "Леонардо", развитием которой занимаются компании "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") и "Сирена-Трэвел", в | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T10:30+0300
2025-02-06T10:30+0300
экономика
бизнес
ростех
авиация
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/37/841423760_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_78804b18656e08eabe063ac7fc4391b0.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Авиакомпании-партнеры отечественной системы "Леонардо", развитием которой занимаются компании "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") и "Сирена-Трэвел", в 2024 году увеличили пассажиропоток на 21%, сообщил заместитель генерального директора "Ростеха" Александр Назаров. "По итогам 2024 года в наших авиакомпаниях-партнерах, которых сейчас больше 60, рост перевозок составил около 21% по сравнению с 2023 годом. Этот результат наглядно показывает, что система "Леонардо" работает эффективно и обеспечивает, как и планировалось, независимость букинга от зарубежного программного обеспечения", - рассказал Назаров. Система обслуживания пассажиров "Леонардо" (Passenger Service System, PSS) - полностью российская разработка. Она включает набор решений, построенных по стандартам Международной ассоциация воздушного транспорта, и автоматизирует рутинные процессы для авиакомпаний. Функционал системы расширился в 2024 году. Стала доступна возможность оплатить билет милями одной авиакомпании в другой, а купить билет на рейс теперь можно до конца регистрации. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет 800 производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
https://1prime.ru/20250205/rosaviatsiya-854685955.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/37/841423760_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_c745a02fc6e44ad9159be3779a70ff7a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ростех, авиация
Экономика, Бизнес, Ростех, авиация
10:30 06.02.2025
 
Авиакомпании-партнеры системы "Леонардо" отметили рост пассажиропотока

Авиакомпании-партнеры системы "Леонардо" увеличили пассажиропоток на 21%

© Unsplash/Giuseppe FamianiСамолет, аэропорт
Самолет, аэропорт
© Unsplash/Giuseppe Famiani
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Авиакомпании-партнеры отечественной системы "Леонардо", развитием которой занимаются компании "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") и "Сирена-Трэвел", в 2024 году увеличили пассажиропоток на 21%, сообщил заместитель генерального директора "Ростеха" Александр Назаров.
"По итогам 2024 года в наших авиакомпаниях-партнерах, которых сейчас больше 60, рост перевозок составил около 21% по сравнению с 2023 годом. Этот результат наглядно показывает, что система "Леонардо" работает эффективно и обеспечивает, как и планировалось, независимость букинга от зарубежного программного обеспечения", - рассказал Назаров.
Система обслуживания пассажиров "Леонардо" (Passenger Service System, PSS) - полностью российская разработка. Она включает набор решений, построенных по стандартам Международной ассоциация воздушного транспорта, и автоматизирует рутинные процессы для авиакомпаний.
Функционал системы расширился в 2024 году. Стала доступна возможность оплатить билет милями одной авиакомпании в другой, а купить билет на рейс теперь можно до конца регистрации.
Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет 800 производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
Росавиация - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Росавиация ожидает снижения пассажиропотока российских авиакомпаний
Вчера, 11:09
 
ЭкономикаБизнесРостехавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала