Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев обвинил НАТО в намерении блокировать Россию на Балтике - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250206/baltika-854730561.html
Патрушев обвинил НАТО в намерении блокировать Россию на Балтике
Патрушев обвинил НАТО в намерении блокировать Россию на Балтике - 06.02.2025, ПРАЙМ
Патрушев обвинил НАТО в намерении блокировать Россию на Балтике
НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента России,... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T17:15+0300
2025-02-06T17:15+0300
экономика
николай патрушев
россия
нато
санкт-петербург
калининград
https://cdnn.1prime.ru/img/76373/67/763736716_0:134:3872:2313_1920x0_80_0_0_96a192c7567a8c491045344c92b837b7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - ПРАЙМ. НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. "Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", - констатировал Патрушев. "В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", - отметил Патрушев. По его словам, такая политика негативно влияет на надёжность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства. Российское грузовое судно "Урса Майор", вышедшее из Санкт-Петербурга, потерпело крушение 23 декабря 2024 года в Средиземном море, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул после взрыва в машинном отделении. Группа компаний "Оборонлогистика", владелец судна, заявила, что на "Урса Майор" была совершена целенаправленная террористическая атака. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
https://1prime.ru/20250131/kosachev-854591299.html
санкт-петербург
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76373/67/763736716_416:0:3872:2592_1920x0_80_0_0_d7338e56214c3327077a973082323cfb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
николай патрушев, россия, нато, санкт-петербург, калининград
Экономика, Николай Патрушев, РОССИЯ, НАТО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНГРАД
17:15 06.02.2025
 
Патрушев обвинил НАТО в намерении блокировать Россию на Балтике

Патрушев: НАТО хочет парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях

© fotolia.com / ShmelКалининград
Калининград - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© fotolia.com / Shmel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - ПРАЙМ. НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.
"Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", - констатировал Патрушев.
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
В СФ не исключают диверсий со стороны НАТО на Балтике для наращивания сил
31 января, 17:28
"В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", - отметил Патрушев.
По его словам, такая политика негативно влияет на надёжность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.
Российское грузовое судно "Урса Майор", вышедшее из Санкт-Петербурга, потерпело крушение 23 декабря 2024 года в Средиземном море, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул после взрыва в машинном отделении. Группа компаний "Оборонлогистика", владелец судна, заявила, что на "Урса Майор" была совершена целенаправленная террористическая атака.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
 
ЭкономикаНиколай ПатрушевРОССИЯНАТОСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЛИНИНГРАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала