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Патрушев обвинил НАТО в намерении блокировать Россию на Балтике
Патрушев обвинил НАТО в намерении блокировать Россию на Балтике - 06.02.2025, ПРАЙМ
Патрушев обвинил НАТО в намерении блокировать Россию на Балтике
НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента России,... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T17:15+0300
2025-02-06T17:15+0300
2025-02-06T17:15+0300
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - ПРАЙМ. НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. "Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", - констатировал Патрушев. "В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", - отметил Патрушев. По его словам, такая политика негативно влияет на надёжность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства. Российское грузовое судно "Урса Майор", вышедшее из Санкт-Петербурга, потерпело крушение 23 декабря 2024 года в Средиземном море, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул после взрыва в машинном отделении. Группа компаний "Оборонлогистика", владелец судна, заявила, что на "Урса Майор" была совершена целенаправленная террористическая атака. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
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николай патрушев, россия, нато, санкт-петербург, калининград
Экономика, Николай Патрушев, РОССИЯ, НАТО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНГРАД
Патрушев обвинил НАТО в намерении блокировать Россию на Балтике
Патрушев: НАТО хочет парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - ПРАЙМ. НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.
"Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", - констатировал Патрушев.
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"В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", - отметил Патрушев.
По его словам, такая политика негативно влияет на надёжность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.
Российское грузовое судно "Урса Майор", вышедшее из Санкт-Петербурга, потерпело крушение 23 декабря 2024 года в Средиземном море, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз "Урса Майор" затонул после взрыва в машинном отделении. Группа компаний "Оборонлогистика", владелец судна, заявила, что на "Урса Майор" была совершена целенаправленная террористическая атака.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Полиция Финляндии запретила девяти членам экипажа танкера покидать страну. Всего в состав экипажа входят более 20 человек, они являются гражданами Грузии и Индии.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.