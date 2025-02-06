https://1prime.ru/20250206/benzin-854724969.html
Биржевая цена бензина Аи-95 выросла почти на два процента
Биржевая цена бензина Аи-95 выросла почти на два процента - 06.02.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-95 выросла почти на два процента
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет в течение 11 торговых сессий подряд: только за четверг... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T14:58+0300
2025-02-06T14:58+0300
2025-02-06T14:59+0300
энергетика
аи-95
аи-92
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/68/842206819_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_a452fd209dcd5d9e376b2c330b48b939.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет в течение 11 торговых сессий подряд: только за четверг марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 1,82% - до 58 257 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Также по итогам торговой сессии выросла и цена на Аи-92 - на 1,69%, до 56 148 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива поднялась на 1,19%, до 57 596 рублей за тонну, межсезонного - на 1,54%, до 58 308 рублей. Тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,73% - до 60 430 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 1,18%, до 21 220 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,49%, до 82 772 рублей за тонну. При этом мазут подешевел - на 2,7%, до 31 291 рубля за тонну. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
https://1prime.ru/20250205/benzin-854693915.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/68/842206819_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e692c26005e3ca86d7bfbe981060ab67.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аи-95, аи-92
Биржевая цена бензина Аи-95 выросла почти на два процента
Биржевая цена бензина Аи-95 в России в четверг выросла почти на 2%
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет в течение 11 торговых сессий подряд: только за четверг марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 1,82% - до 58 257 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Также по итогам торговой сессии выросла и цена на Аи-92 - на 1,69%, до 56 148 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива поднялась на 1,19%, до 57 596 рублей за тонну, межсезонного - на 1,54%, до 58 308 рублей. Тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,73% - до 60 430 рублей.
Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 1,18%, до 21 220 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,49%, до 82 772 рублей за тонну. При этом мазут подешевел - на 2,7%, до 31 291 рубля за тонну.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
Стоимость бензина в России растет десятый торговый день подряд