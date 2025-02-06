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Биржевая цена бензина Аи-95 выросла почти на два процента - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Биржевая цена бензина Аи-95 выросла почти на два процента
Биржевая цена бензина Аи-95 выросла почти на два процента - 06.02.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-95 выросла почти на два процента
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет в течение 11 торговых сессий подряд: только за четверг... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T14:58+0300
2025-02-06T14:59+0300
энергетика
аи-95
аи-92
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет в течение 11 торговых сессий подряд: только за четверг марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 1,82% - до 58 257 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Также по итогам торговой сессии выросла и цена на Аи-92 - на 1,69%, до 56 148 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива поднялась на 1,19%, до 57 596 рублей за тонну, межсезонного - на 1,54%, до 58 308 рублей. Тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,73% - до 60 430 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 1,18%, до 21 220 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,49%, до 82 772 рублей за тонну. При этом мазут подешевел - на 2,7%, до 31 291 рубля за тонну. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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аи-95, аи-92
Энергетика, Аи-95, Аи-92
14:58 06.02.2025 (обновлено: 14:59 06.02.2025)
 
Биржевая цена бензина Аи-95 выросла почти на два процента

Биржевая цена бензина Аи-95 в России в четверг выросла почти на 2%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка заправляет автомобиль на заправочной станции
Девушка заправляет автомобиль на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет в течение 11 торговых сессий подряд: только за четверг марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 1,82% - до 58 257 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Также по итогам торговой сессии выросла и цена на Аи-92 - на 1,69%, до 56 148 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива поднялась на 1,19%, до 57 596 рублей за тонну, межсезонного - на 1,54%, до 58 308 рублей. Тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,73% - до 60 430 рублей.
Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 1,18%, до 21 220 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,49%, до 82 772 рублей за тонну. При этом мазут подешевел - на 2,7%, до 31 291 рубля за тонну.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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