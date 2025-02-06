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Бюджет России получил 55 миллиардов рублей от продажи бизнеса иностранцами

Бюджет России получил 55 миллиардов рублей от продажи бизнеса иностранцами - 06.02.2025, ПРАЙМ

Бюджет России получил 55 миллиардов рублей от продажи бизнеса иностранцами

Поступления в федеральный бюджет РФ от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран с начала 2025 года составили почти 55 миллиарда | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T12:03+0300

2025-02-06T12:03+0300

2025-02-06T12:03+0300

экономика

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бюджет

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Поступления в федеральный бюджет РФ от сделок по продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран с начала 2025 года составили почти 55 миллиарда рублей, следует из оперативных данных портала "Электронный бюджет" по состоянию на 6 февраля. Эти поступления отражаются на портале в разделе о доходах федерального бюджета и входят в статью "Безвозмездные поступления от негосударственных организаций". Согласно данным портала "Электронный бюджет", по состоянию на 6 февраля объем поступлений от этих сделок составил 54,7 миллиарда рублей, или 85,2% от общего объема безвозмездных поступлений в бюджет (около 64 миллиарда рублей). Кроме того, в статью о безвозмездных поступлениях входят доходы бюджетов бюджетной системы России от возврата остатков субсидий и трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. Так, на 6 февраля они составили 1,84 миллиарда рублей (2,86% от общего объема поступлений). Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, которые также входят в статью, составили 7,67 миллиарда рублей (11,94%). Российскими властями определен список условий для выхода иностранцев из российского бизнеса: минимальный дисконт для сделок по продаже активов составляет 60%, а взнос в бюджет РФ - 25% рыночной цены. Минфин ранее прогнозировал поступления от негосударственных организаций, в том числе связанные с продажей активов иностранными компаниями, в 2025 году в объеме около 295 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20250124/byudzhet-854394122.html

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россия, минфин, бюджет