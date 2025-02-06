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СМИ: сотрудники DOGE получили доступ к секретным данным госслужащих США - 06.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: сотрудники DOGE получили доступ к секретным данным госслужащих США
СМИ: сотрудники DOGE получили доступ к секретным данным госслужащих США - 06.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: сотрудники DOGE получили доступ к секретным данным госслужащих США
Сотрудники департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, получили доступ к секретных данным миллионов... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T17:25+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Сотрудники департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, получили доступ к секретных данным миллионов государственных служащих, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Издание отмечает, что речь идет о данных из управления кадровой службы США, которые включают засекреченную информацию об адресах, зарплатах, номерах социального страхования, именах сотрудников разных ведомств. "Агенты департамента эффективности государственного управления... получили доступ к строго ограниченным правительственным записям о миллионах государственных служащих, включая чиновников казначейства и госдепартамента, занимающих важные посты в сфере безопасности", - заявили газете четыре неназванных американских чиновника, знакомых с информацией. Чиновники отметили, что сотрудники департамента имеют такой уровень доступа к данным, который позволяет копировать или менять информацию о сотрудниках ведомств. Как указали в беседе с изданием два неназванных чиновника управления кадровой службы, по меньшей мере шесть сотрудников департамента эффективности госуправления получили широкий доступ ко всем кадровым системам управления 20 января, в день инаугурации президента США Дональда Трампа. "Они могли бы сделать новый файл в записи какого-то работника, они могли бы изменить запись. Они могли бы удалить ее из базы данных, ...экспортировать данные обо всех нынешних или бывших сотрудниках к себе ...или отправить другой стране", - цитирует газета одного из неназванных американских чиновников. Издание также подчеркивает, что ни один из чиновников не говорил, что видел, как работники департамента Маска "занимались подобным". Однако чиновники выразили беспокойство по поводу такого уровня доступа к информации. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что специалисты департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, получили доступ к платежным и контрактным системам центров Medicare и Medicaid (CMS) с целью выявления мошенничества и неэффективных расходов. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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сша, технологии
Политика, США, Технологии
17:25 06.02.2025
 
СМИ: сотрудники DOGE получили доступ к секретным данным госслужащих США

WP: сотрудники DOGE получили доступ к секретным данным миллионов госслужащих США

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Сотрудники департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, получили доступ к секретных данным миллионов государственных служащих, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что речь идет о данных из управления кадровой службы США, которые включают засекреченную информацию об адресах, зарплатах, номерах социального страхования, именах сотрудников разных ведомств.
"Агенты департамента эффективности государственного управления... получили доступ к строго ограниченным правительственным записям о миллионах государственных служащих, включая чиновников казначейства и госдепартамента, занимающих важные посты в сфере безопасности", - заявили газете четыре неназванных американских чиновника, знакомых с информацией.
Чиновники отметили, что сотрудники департамента имеют такой уровень доступа к данным, который позволяет копировать или менять информацию о сотрудниках ведомств. Как указали в беседе с изданием два неназванных чиновника управления кадровой службы, по меньшей мере шесть сотрудников департамента эффективности госуправления получили широкий доступ ко всем кадровым системам управления 20 января, в день инаугурации президента США Дональда Трампа.
"Они могли бы сделать новый файл в записи какого-то работника, они могли бы изменить запись. Они могли бы удалить ее из базы данных, ...экспортировать данные обо всех нынешних или бывших сотрудниках к себе ...или отправить другой стране", - цитирует газета одного из неназванных американских чиновников.
Издание также подчеркивает, что ни один из чиновников не говорил, что видел, как работники департамента Маска "занимались подобным". Однако чиновники выразили беспокойство по поводу такого уровня доступа к информации.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что специалисты департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, получили доступ к платежным и контрактным системам центров Medicare и Medicaid (CMS) с целью выявления мошенничества и неэффективных расходов.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
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