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Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке, пишет FT

Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке, пишет FT - 06.02.2025, ПРАЙМ

Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке, пишет FT

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в Альфа-банке и "Альфа страховании", надеясь выйти из санкционных списков ЕС, пишет газета... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T10:53+0300

2025-02-06T10:53+0300

2025-02-06T10:53+0300

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михаил фридман

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в Альфа-банке и "Альфа страховании", надеясь выйти из санкционных списков ЕС, пишет газета Financial Times. "Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и "Альфа страховании" своему давнему партнеру Андрею Косогову в прошлом году, завершив заключенную в 2023 году сделку, в результате которой обе компании были оценены примерно в 240 миллиардов рублей (2,5 миллиарда долларов)", - пишет издание со ссылкой на документы, которые попали в его распоряжение. По данным газеты, бизнесменам принадлежало в общей сложности 45% в банке и 42% в страховой компании. В материале отмечается, что Авен и Фридман надеются, что продажа долей поможет им выйти из санкционных список ЕС. Фридман и Авен отказались от комментариев газете, Косогов не ответил на запрос. Суд Евросоюза общей юрисдикции 10 апреля прошлого года постановил исключить этих двух предпринимателей из санкционных списков ЕС, сочтя их внесение в "черные списки" необоснованным. Однако, как позже сообщил РИА Новости представитель Евросоюза, Авен и Фридман, несмотря на решение суда ЕС, пока останутся под европейскими санкциями. Он пояснил, что суд аннулировал решение о санкциях против Авена и Фридмана, принятое в 2022 году, а также его продление до марта 2023 года. Однако Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил ограничения на основании обновленных доводов, которые не были предметом этого судебного разбирательства, а, следовательно, санкции, по мнению ЕС, остаются в силе.

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финансы, банки, михаил фридман, альфа-банк, петр авен