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В России в 2025 году создадут 6 тысяч дронов S-80 для сельхозработ

В России в 2025 году создадут 6 тысяч дронов S-80 для сельхозработ - 06.02.2025, ПРАЙМ

В России в 2025 году создадут 6 тысяч дронов S-80 для сельхозработ

Производство первого сертифицированного в России агродрона стало серийным, в 2025 году планируется сделать шесть тысяч аппаратов, сообщил РИА Новости главный... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:25+0300

2025-02-06T18:25+0300

2025-02-06T18:25+0300

экономика

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Производство первого сертифицированного в России агродрона стало серийным, в 2025 году планируется сделать шесть тысяч аппаратов, сообщил РИА Новости главный конструктор компании "Транспорт будущего" Павел Корольков. По его словам, с 2024 года производство агродронов S-80 стало серийным. "План производства на 2025 год - шесть тысяч машин на данной платформе", - сказал Корольков на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS в "Крокус Экспо". Главный конструктор отметил, что "локализация" дрона очень высокая - винты, двигатели, все корпусные детали производятся в России, кроме того, недавно в Тольятти открылся завод для создания литий-ионных аккумуляторов. Агродрон S-80 является первым в РФ сертифицированным беспилотником для сельскохозяйственных работ. Его полезная нагрузка - 40 килограммов. Дрон заменяет сельхозтехнику, которая опрыскивает растения на земле, а также самолеты и вертолеты, которые выполняют авиахимработы с воздуха.

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