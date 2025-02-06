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СМИ узнали, когда глава ЕК представит стратегию конкурирования с США и КНР
СМИ узнали, когда глава ЕК представит стратегию конкурирования с США и КНР - 06.02.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда глава ЕК представит стратегию конкурирования с США и КНР
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться 26 февраля с лидерами промышленности ЕС после того, как представит новую стратегию конкурирования... | 06.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться 26 февраля с лидерами промышленности ЕС после того, как представит новую стратегию конкурирования ЕС с США и КНР, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как добавили агентству неназванные источники, встреча должна пройти в Антверпене. Источники уточнили, что в тот же день до встречи с производителями исполнительный орган ЕК представит "соглашение о чистой промышленности". По словам агентства, эта стратегия должна помочь Европе конкурировать с США и КНР. "Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться 26 февраля с лидерами промышленности ЕС для того, чтобы убедить местных производителей, что ЕС будет усиливать конкурентоспособность в рамках амбициозного зеленого пересмотра (экономики блока - ред.)", - отмечает агентство. По данным агентства, план фон дер Ляйен состоит в том, чтобы сохранить промышленность в Европе, обещая доступную энергию, финансирование "экологически чистых инвестиций" и создание новых рынков. "В рамках соглашения о чистой промышленности ...компании получат улучшенный доступ к ресурсам и более устойчивые цепочки наращивания стоимости", - добавляет Блумберг. В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила "Компас конкурентоспособности" - рассчитанный на пять лет план, призванный устранить чрезмерное административное регулирование, которое, по мнению Брюсселя, мешает развиваться европейскому бизнесу и приводит к оттоку талантов и капитала за границы сообщества.
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ес, сша, китай, урсула фон дер ляйен
Экономика, ЕС, США, КИТАЙ, Урсула фон дер Ляйен
СМИ узнали, когда глава ЕК представит стратегию конкурирования с США и КНР
Bloomberg: глава ЕК представит новую стратегию конкурирования ЕС с США и КНР 26 февраля
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться 26 февраля с лидерами промышленности ЕС после того, как представит новую стратегию конкурирования ЕС с США и КНР, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как добавили агентству неназванные источники, встреча должна пройти в Антверпене. Источники уточнили, что в тот же день до встречи с производителями исполнительный орган ЕК представит "соглашение о чистой промышленности". По словам агентства, эта стратегия должна помочь Европе конкурировать с США и КНР.
"Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться 26 февраля с лидерами промышленности ЕС для того, чтобы убедить местных производителей, что ЕС будет усиливать конкурентоспособность в рамках амбициозного зеленого пересмотра (экономики блока - ред.)", - отмечает агентство.
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По данным агентства, план фон дер Ляйен состоит в том, чтобы сохранить промышленность в Европе, обещая доступную энергию, финансирование "экологически чистых инвестиций" и создание новых рынков.
"В рамках соглашения о чистой промышленности ...компании получат улучшенный доступ к ресурсам и более устойчивые цепочки наращивания стоимости", - добавляет Блумберг.
В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила "Компас конкурентоспособности" - рассчитанный на пять лет план, призванный устранить чрезмерное административное регулирование, которое, по мнению Брюсселя, мешает развиваться европейскому бизнесу и приводит к оттоку талантов и капитала за границы сообщества.