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Патрушев назвал экранопланы востребованными для речных перевозок в России - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Патрушев назвал экранопланы востребованными для речных перевозок в России
Патрушев назвал экранопланы востребованными для речных перевозок в России - 06.02.2025, ПРАЙМ
Патрушев назвал экранопланы востребованными для речных перевозок в России
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Нижнем Новгороде посетил Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) по судам на... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T14:43+0300
2025-02-06T14:43+0300
николай патрушев
транспорт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Нижнем Новгороде посетил Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) по судам на подводных крыльях (СПК) имени Алексеева. Патрушев ознакомился с процессом создания крыльевых устройств судов на подводных крыльях и проведением испытаний моделей судов в опытовом бассейне, а также посетил инженерно-конструкторский центр, где разрабатываются проекты современных скоростных пассажирских судов. Помощник президента осмотрел поисково-спасательный экраноплан "Спасатель", разработанный на предприятии. "Спасатель" (проект 09037) строился путем переоборудования второго ракетного экраноплана "Лунь" (проект 903). Сегодня "Спасатель" находится на территории нижегородского завода "Красное Сормово", а ЦКБ продолжает заниматься проектированием экранопланов нового поколения. В ходе рабочей встречи Патрушев обсудил с генеральным конструктором АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" Георгием Анцевым и генеральным директором предприятия Евгением Цыпленковым перспективы развития речных пассажирских перевозок. Проект "Речные магистрали" поддержан президентом РФ Владимиром Путиным и предполагает не только развитие маршрутов, причальной инфраструктуры, но и строительство современного пассажирского скоростного флота. В этом направлении развивается "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", которым построено уже 19 СПК "Валдай 45Р" и четыре СПК "Метеор 120Р". Данные суда уже зарекомендовали себя на маршрутах в шести регионах России. "Скоростные суда и экранопланы нового поколения, разработанные предприятием, весьма востребованы для грузопассажирских перевозок на внутренних водных путях, на туристических и линейных маршрутах", - отметил Патрушев. "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" более 70 лет ведет работы по созданию высокоскоростных транспортных средств гражданского и специального назначения: суда и катера на подводных крыльях; на воздушной подушке; суда с воздушной каверной на днище; глиссирующие суда; экранопланы. По проектам ЦКБ построено более 8 тысяч пассажирских судов и катеров. Сегодня "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" является проектно-производственным предприятием полного цикла с ключевыми компетенциями в проектировании, испытании, строительстве, а также сервисном обслуживании скоростных судов.
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николай патрушев, транспорт
Николай Патрушев, Транспорт
14:43 06.02.2025
 
Патрушев назвал экранопланы востребованными для речных перевозок в России

Патрушев считает, что экранопланы будут востребованы для речных перевозок в России

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкОтечественный экраноплан "Лунь" на побережье Каспийского моря
Отечественный экраноплан Лунь на побережье Каспийского моря - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Нижнем Новгороде посетил Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) по судам на подводных крыльях (СПК) имени Алексеева.
Патрушев ознакомился с процессом создания крыльевых устройств судов на подводных крыльях и проведением испытаний моделей судов в опытовом бассейне, а также посетил инженерно-конструкторский центр, где разрабатываются проекты современных скоростных пассажирских судов.
Помощник президента осмотрел поисково-спасательный экраноплан "Спасатель", разработанный на предприятии. "Спасатель" (проект 09037) строился путем переоборудования второго ракетного экраноплана "Лунь" (проект 903). Сегодня "Спасатель" находится на территории нижегородского завода "Красное Сормово", а ЦКБ продолжает заниматься проектированием экранопланов нового поколения.
Метеор 120М Пассажирское судно на подводных крыльях - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
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В ходе рабочей встречи Патрушев обсудил с генеральным конструктором АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" Георгием Анцевым и генеральным директором предприятия Евгением Цыпленковым перспективы развития речных пассажирских перевозок. Проект "Речные магистрали" поддержан президентом РФ Владимиром Путиным и предполагает не только развитие маршрутов, причальной инфраструктуры, но и строительство современного пассажирского скоростного флота. В этом направлении развивается "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", которым построено уже 19 СПК "Валдай 45Р" и четыре СПК "Метеор 120Р". Данные суда уже зарекомендовали себя на маршрутах в шести регионах России.
"Скоростные суда и экранопланы нового поколения, разработанные предприятием, весьма востребованы для грузопассажирских перевозок на внутренних водных путях, на туристических и линейных маршрутах", - отметил Патрушев.
"ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" более 70 лет ведет работы по созданию высокоскоростных транспортных средств гражданского и специального назначения: суда и катера на подводных крыльях; на воздушной подушке; суда с воздушной каверной на днище; глиссирующие суда; экранопланы.
По проектам ЦКБ построено более 8 тысяч пассажирских судов и катеров.
Сегодня "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" является проектно-производственным предприятием полного цикла с ключевыми компетенциями в проектировании, испытании, строительстве, а также сервисном обслуживании скоростных судов.
 
Николай ПатрушевТранспорт
 
 
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