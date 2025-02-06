Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях появления ИИ-моделей - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250206/ekspert-854709658.html
Эксперт рассказал о последствиях появления ИИ-моделей
Эксперт рассказал о последствиях появления ИИ-моделей - 06.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях появления ИИ-моделей
Появление ИИ-моделей наподобие китайской OmniHuman-1, которые могут создавать реалистичные видео, может привести к увеличению количества кибератак с... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T05:45+0300
2025-02-06T05:45+0300
технологии
москва
bytedance
tiktok
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854709658.jpg?1738809937
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Появление ИИ-моделей наподобие китайской OmniHuman-1, которые могут создавать реалистичные видео, может привести к увеличению количества кибератак с использованием дипфейков, сгенерированных в режиме реального времени, а ИИ-видеозаписи будет сложно отличить от реальных, рассказал РИА Новости технический лидер направления антиспуфинга MTS AI Станислав Приходько. "Компания ByteDance, которая владеет TikTok, продемонстрировала новую систему искусственного интеллекта OmniHuman-1, которая может генерировать одни из самых реалистичных дипфейк-видео на сегодняшний день... Запуск таких моделей, как OmniHuman-1, может привести к кратному росту атак на пользователей и корпоративный сектор. В том числе это означает, что в скором времени качество дипфейков, которые создают в реальном времени, также значительно вырастет и их будет ещё сложнее отличить от настоящих видео", - рассказал Приходько. Для того, чтобы сгенерировать видео через OmniHuman-1, необходимы лишь одна картинка и аудиодорожка хорошего качества. "На презентации модели исследователи показали, как Тейлор Свифт поёт на японском, а Альберт Эйнштейн читает лекцию. Оба видео сгенерированные при помощи нейросетей", - добавил эксперт. Он отметил, что создать поддельный голос еще проще: для этого нужно несколько секунд записи голоса. Как объяснил Приходько, сгенерировать такие характерные черты, как тембр и интонация голоса, проще, чем мимику лица - поэтому для видео необходимы большие мощности. "Специализированное программное обеспечение позволяет в 2025 году создавать дипфейки в реальном времени. Такие атаки уже фиксируются в мире и в России, как правило, с целью похищения крупных сумм денег, потому для них требуются более мощные устройства и продвинутые технологии", - сказал Приходько.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, москва, bytedance, tiktok
Технологии, МОСКВА, ByteDance, TikTok
05:45 06.02.2025
 
Эксперт рассказал о последствиях появления ИИ-моделей

Эксперт Приходько: появление ИИ-моделей может привести к росту числа кибератак

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Появление ИИ-моделей наподобие китайской OmniHuman-1, которые могут создавать реалистичные видео, может привести к увеличению количества кибератак с использованием дипфейков, сгенерированных в режиме реального времени, а ИИ-видеозаписи будет сложно отличить от реальных, рассказал РИА Новости технический лидер направления антиспуфинга MTS AI Станислав Приходько.
"Компания ByteDance, которая владеет TikTok, продемонстрировала новую систему искусственного интеллекта OmniHuman-1, которая может генерировать одни из самых реалистичных дипфейк-видео на сегодняшний день... Запуск таких моделей, как OmniHuman-1, может привести к кратному росту атак на пользователей и корпоративный сектор. В том числе это означает, что в скором времени качество дипфейков, которые создают в реальном времени, также значительно вырастет и их будет ещё сложнее отличить от настоящих видео", - рассказал Приходько.
Для того, чтобы сгенерировать видео через OmniHuman-1, необходимы лишь одна картинка и аудиодорожка хорошего качества. "На презентации модели исследователи показали, как Тейлор Свифт поёт на японском, а Альберт Эйнштейн читает лекцию. Оба видео сгенерированные при помощи нейросетей", - добавил эксперт.
Он отметил, что создать поддельный голос еще проще: для этого нужно несколько секунд записи голоса. Как объяснил Приходько, сгенерировать такие характерные черты, как тембр и интонация голоса, проще, чем мимику лица - поэтому для видео необходимы большие мощности.
"Специализированное программное обеспечение позволяет в 2025 году создавать дипфейки в реальном времени. Такие атаки уже фиксируются в мире и в России, как правило, с целью похищения крупных сумм денег, потому для них требуются более мощные устройства и продвинутые технологии", - сказал Приходько.
 
ТехнологииМОСКВАByteDanceTikTok
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала