https://1prime.ru/20250206/ekspert-854709658.html

Эксперт рассказал о последствиях появления ИИ-моделей

Эксперт рассказал о последствиях появления ИИ-моделей - 06.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о последствиях появления ИИ-моделей

Появление ИИ-моделей наподобие китайской OmniHuman-1, которые могут создавать реалистичные видео, может привести к увеличению количества кибератак с... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T05:45+0300

2025-02-06T05:45+0300

2025-02-06T05:45+0300

технологии

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Появление ИИ-моделей наподобие китайской OmniHuman-1, которые могут создавать реалистичные видео, может привести к увеличению количества кибератак с использованием дипфейков, сгенерированных в режиме реального времени, а ИИ-видеозаписи будет сложно отличить от реальных, рассказал РИА Новости технический лидер направления антиспуфинга MTS AI Станислав Приходько. "Компания ByteDance, которая владеет TikTok, продемонстрировала новую систему искусственного интеллекта OmniHuman-1, которая может генерировать одни из самых реалистичных дипфейк-видео на сегодняшний день... Запуск таких моделей, как OmniHuman-1, может привести к кратному росту атак на пользователей и корпоративный сектор. В том числе это означает, что в скором времени качество дипфейков, которые создают в реальном времени, также значительно вырастет и их будет ещё сложнее отличить от настоящих видео", - рассказал Приходько. Для того, чтобы сгенерировать видео через OmniHuman-1, необходимы лишь одна картинка и аудиодорожка хорошего качества. "На презентации модели исследователи показали, как Тейлор Свифт поёт на японском, а Альберт Эйнштейн читает лекцию. Оба видео сгенерированные при помощи нейросетей", - добавил эксперт. Он отметил, что создать поддельный голос еще проще: для этого нужно несколько секунд записи голоса. Как объяснил Приходько, сгенерировать такие характерные черты, как тембр и интонация голоса, проще, чем мимику лица - поэтому для видео необходимы большие мощности. "Специализированное программное обеспечение позволяет в 2025 году создавать дипфейки в реальном времени. Такие атаки уже фиксируются в мире и в России, как правило, с целью похищения крупных сумм денег, потому для них требуются более мощные устройства и продвинутые технологии", - сказал Приходько.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва, bytedance, tiktok