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Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике
Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике - 06.02.2025, ПРАЙМ
Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике
Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:12+0300
2025-02-06T16:13+0300
энергетика
электроэнергия
атомная энергетика
россия
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. "Власти Эквадора неоднократно выражали заинтересованность в создании в своей стране нового источника электрогенерации - атомной электростанции. В конце прошедшего года это оформилось в обращение эквадорского министра энергетики к российским партнерам с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в которой фигурирует и атомная", - сказал дипломат. "Понимая, что инфраструктура атомной энергетики является не только сложной по исполнению, но и требует изменения национального законодательства и прохождения международной экспертизы, полагаем, что процесс может быть достаточно длительным. Однако поскольку первый шаг уже сделан, а "дорогу осилит идущий", будем стремиться к движению в этом направлении", - отметил Спринчан. Он добавил, что говорить сегодня о каких-либо сроках начала переговоров на этот счет пока преждевременно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30 мск 7 февраля.
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электроэнергия, атомная энергетика, россия, эквадор
Энергетика, электроэнергия, атомная энергетика, РОССИЯ, ЭКВАДОР
16:12 06.02.2025 (обновлено: 16:13 06.02.2025)
 
Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике

Эквадор просит Россию о сотрудничестве в электроэнергетике, включая атомную

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийЭквадор. Кито
Эквадор. Кито - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
"Власти Эквадора неоднократно выражали заинтересованность в создании в своей стране нового источника электрогенерации - атомной электростанции. В конце прошедшего года это оформилось в обращение эквадорского министра энергетики к российским партнерам с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в которой фигурирует и атомная", - сказал дипломат.
"Понимая, что инфраструктура атомной энергетики является не только сложной по исполнению, но и требует изменения национального законодательства и прохождения международной экспертизы, полагаем, что процесс может быть достаточно длительным. Однако поскольку первый шаг уже сделан, а "дорогу осилит идущий", будем стремиться к движению в этом направлении", - отметил Спринчан.
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Он добавил, что говорить сегодня о каких-либо сроках начала переговоров на этот счет пока преждевременно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30 мск 7 февраля.
 
Энергетикаэлектроэнергияатомная энергетикаРОССИЯЭКВАДОР
 
 
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