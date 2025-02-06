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Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике

Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике - 06.02.2025, ПРАЙМ

Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике

Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T16:12+0300

2025-02-06T16:12+0300

2025-02-06T16:13+0300

энергетика

электроэнергия

атомная энергетика

россия

эквадор

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. "Власти Эквадора неоднократно выражали заинтересованность в создании в своей стране нового источника электрогенерации - атомной электростанции. В конце прошедшего года это оформилось в обращение эквадорского министра энергетики к российским партнерам с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в которой фигурирует и атомная", - сказал дипломат. "Понимая, что инфраструктура атомной энергетики является не только сложной по исполнению, но и требует изменения национального законодательства и прохождения международной экспертизы, полагаем, что процесс может быть достаточно длительным. Однако поскольку первый шаг уже сделан, а "дорогу осилит идущий", будем стремиться к движению в этом направлении", - отметил Спринчан. Он добавил, что говорить сегодня о каких-либо сроках начала переговоров на этот счет пока преждевременно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30 мск 7 февраля.

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электроэнергия, атомная энергетика, россия, эквадор