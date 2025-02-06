https://1prime.ru/20250206/ekvador-854727494.html
Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике
Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике - 06.02.2025, ПРАЙМ
Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике
Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:12+0300
2025-02-06T16:12+0300
2025-02-06T16:13+0300
энергетика
электроэнергия
атомная энергетика
россия
эквадор
https://cdnn.1prime.ru/img/82859/76/828597636_0:356:3872:2534_1920x0_80_0_0_7e5b005578afa6e1df8c2e1f9ca91d10.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. "Власти Эквадора неоднократно выражали заинтересованность в создании в своей стране нового источника электрогенерации - атомной электростанции. В конце прошедшего года это оформилось в обращение эквадорского министра энергетики к российским партнерам с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в которой фигурирует и атомная", - сказал дипломат. "Понимая, что инфраструктура атомной энергетики является не только сложной по исполнению, но и требует изменения национального законодательства и прохождения международной экспертизы, полагаем, что процесс может быть достаточно длительным. Однако поскольку первый шаг уже сделан, а "дорогу осилит идущий", будем стремиться к движению в этом направлении", - отметил Спринчан. Он добавил, что говорить сегодня о каких-либо сроках начала переговоров на этот счет пока преждевременно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30 мск 7 февраля.
https://1prime.ru/20241030/banany-852498687.html
эквадор
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82859/76/828597636_416:0:3872:2592_1920x0_80_0_0_eb67f633da4422f79d218bde2cfc58c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электроэнергия, атомная энергетика, россия, эквадор
Энергетика, электроэнергия, атомная энергетика, РОССИЯ, ЭКВАДОР
Обозначены перспективы сотрудничества России и Эквадора в электроэнергетике
Эквадор просит Россию о сотрудничестве в электроэнергетике, включая атомную
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - ПРАЙМ. Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
"Власти Эквадора неоднократно выражали заинтересованность в создании в своей стране нового источника электрогенерации - атомной электростанции. В конце прошедшего года это оформилось в обращение эквадорского министра энергетики к российским партнерам с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в которой фигурирует и атомная", - сказал дипломат.
"Понимая, что инфраструктура атомной энергетики является не только сложной по исполнению, но и требует изменения национального законодательства и прохождения международной экспертизы, полагаем, что процесс может быть достаточно длительным. Однако поскольку первый шаг уже сделан, а "дорогу осилит идущий", будем стремиться к движению в этом направлении", - отметил Спринчан.
Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года
Он добавил, что говорить сегодня о каких-либо сроках начала переговоров на этот счет пока преждевременно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 17.30 мск 7 февраля.